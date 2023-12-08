Закриття метро у Києві - що кажуть в метрополітені

Київське метро. Фото: з відкритих джерел

У Києві з 9 грудня на пів року закривають шість станцій метро. Причина — проведення ремонтних робіт. І в метрополітені запевнили, що цього не уникнути. Такий коментар дирекція дала депутату Київради Андрію Вітренку.

Він про це ексклюзивно розповів Новини.LIVE у коментарі.

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"Я розмовляв з директором метрополітену ще на минулій сесії, ще два тижні знали. Казали, що є значні проблеми. Він стверджував, що вони були побудовані за експериментальним проєктом. Не за класичною технологією, а за експериментальною. І тут щось пішло не так. Просідання виявилося не за один рік", — сказав Вітренко.

Нагадаємо, вранці 8 грудня стало відомо, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

У Києві вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.