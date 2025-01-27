Столицю України росіяни можуть атакувати дронами-камікадзе

Балістична ракета в небі. Ілюстративне фото: Скриншот

Місцева влада столиці оголосила повітряну тривогу. Зараз у Києві працюють сили ППО.

Про це повідомляють у Київській ОВА.

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Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

За попередніми даними, очікується атака дронів-камікадзе "Шахед. Проте в деяких каналах повідомляли про загрозу балістики.

Київська влада закликає громадян бути обережними та прямувати до укриттів.

Нагадаємо, на Київщині дрон влетів у дев'ятиповерховий будинок. А у Черкаській області тисячі споживачів залишились без електропостачання через атаку дрона. Також командир окремої служби БпЛА пояснив, як регулярні російські атаки дронами цивільних об'єктів впливають на фронт.