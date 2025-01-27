Столицю України росіяни можуть атакувати дронами-камікадзе

Повітряна тривога у Києві — що летить на столицю
Місцева влада столиці оголосила повітряну тривогу. Зараз у Києві працюють сили ППО.
Про це повідомляють у Київській ОВА.
Чим ворог може атакувати Київ
За попередніми даними, очікується атака дронів-камікадзе "Шахед. Проте в деяких каналах повідомляли про загрозу балістики.
Київська влада закликає громадян бути обережними та прямувати до укриттів.
Нагадаємо, на Київщині дрон влетів у дев'ятиповерховий будинок. А у Черкаській області тисячі споживачів залишились без електропостачання через атаку дрона. Також командир окремої служби БпЛА пояснив, як регулярні російські атаки дронами цивільних об'єктів впливають на фронт.
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