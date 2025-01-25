Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині дрон влучив у будинок, є руйнування — відео arrow

На Київщині дрон влучив у будинок, є руйнування — відео

25 січня 2025 07:19
Євгенія Брюховецька - редактор
На Київщині дрон влучив у житлову дев'ятиповерхівку - деталі
Пошкоджений будинок. Фото: ОВА
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти суботи, 25 січня, атакували дронами Київську область. Один з безпілотників влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

Читайте також:

Атака на Київщину 25 січня

В одному з населених пунктів регіону ворожий дрон пошкодив дев'ятиповерховий житловий будинок: там зруйновані балкони з четвертого по восьмий поверх та вибиті віконні рами. 

Також одному під’їзді сталося руйнування перекриття сходової клітини. На місці працюють всі оперативні служби, триває обстеження під'їздів та розбір пошкоджених конструкцій.

Відомо, що помешкання є новобудовою та заселене частково. На щастя, постраждалих наразі не має.

Крім того, в іншому районі Київщині впали уламки збитого дрона — відбулося загоряння підприємства на площі 600 квадратних метрів, пожежу ліквідували.

null
Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, вчора Росія атакувала Фастівський район та Бровари на Київщині. Там відомо про загиблих, пошкоджено будинки.

Кореспондент Новини.LIVE побував у Броварах на місці атаки та розпитав жителів про деталі атаки.

Також у фоторепортажі ми показали, як оговтується від російської атаки Глеваха на Київщині.

безпілотники Київська область обстріли дрони війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Стало відомо, які професії підлягають бронюванню у 2025 році

07:25 Зарплати у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську — де більше

07:22 Українцям стане дорожче їздити до ЄС у 2025 році — що зміниться

07:19 На Київщині дрон влучив у будинок, є руйнування — відео

07:01 Максимальний ризик — кому ПриватБанк відмовляє в кредиті

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:56 Нічна атака РФ на Черкащину — люди залишилися без світла

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:45 Футболіст Полісся та збірної України став гравцем клубу з США

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

06:30 Ціни на соняшник здивують — скільки коштують зернові у січні

07:30 Стало відомо, які професії підлягають бронюванню у 2025 році

07:25 Зарплати у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську — де більше

07:22 Українцям стане дорожче їздити до ЄС у 2025 році — що зміниться

07:19 На Київщині дрон влучив у будинок, є руйнування — відео

07:01 Максимальний ризик — кому ПриватБанк відмовляє в кредиті

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:56 Нічна атака РФ на Черкащину — люди залишилися без світла

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:45 Футболіст Полісся та збірної України став гравцем клубу з США

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

06:30 Ціни на соняшник здивують — скільки коштують зернові у січні

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку