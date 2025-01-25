На Київщині дрон влучив у житлову дев'ятиповерхівку - деталі

Пошкоджений будинок. Фото: ОВА

Російські війська в ніч проти суботи, 25 січня, атакували дронами Київську область. Один з безпілотників влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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В одному з населених пунктів регіону ворожий дрон пошкодив дев'ятиповерховий житловий будинок: там зруйновані балкони з четвертого по восьмий поверх та вибиті віконні рами.

Також одному під’їзді сталося руйнування перекриття сходової клітини. На місці працюють всі оперативні служби, триває обстеження під'їздів та розбір пошкоджених конструкцій.

Відомо, що помешкання є новобудовою та заселене частково. На щастя, постраждалих наразі не має.

Крім того, в іншому районі Київщині впали уламки збитого дрона — відбулося загоряння підприємства на площі 600 квадратних метрів, пожежу ліквідували.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, вчора Росія атакувала Фастівський район та Бровари на Київщині. Там відомо про загиблих, пошкоджено будинки.

Кореспондент Новини.LIVE побував у Броварах на місці атаки та розпитав жителів про деталі атаки.

Також у фоторепортажі ми показали, як оговтується від російської атаки Глеваха на Київщині.