Столицу Украины россияне могут атаковать дронами-камикадзе

Баллистическая ракета в небе. Иллюстративное фото: Скриншот

Местные власти столицы объявили воздушную тревогу. Сейчас в Киеве работают силы ПВО.

Об этом сообщают в Киевской ОВА.

Читайте также:

.

Чем враг может атаковать Киев

Извещение о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

По предварительным данным, ожидается атака дронов-камикадзе "Шахед. Однако в некоторых каналах сообщали об угрозе баллистики.

Киевские власти призывают граждан быть осторожными и направляться в укрытия.

Напомним, на Киевщине дрон влетел в девятиэтажный дом. А в Черкасской области тысячи потребителей остались без электроснабжения из-за атаки дрона. Также командир отдельной службы БпЛА объяснил, как регулярные российские атаки дронами гражданских объектов влияют на фронт.