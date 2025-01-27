Столицу Украины россияне могут атаковать дронами-камикадзе

Воздушная тревога в Киеве — что летит на столицу
Местные власти столицы объявили воздушную тревогу. Сейчас в Киеве работают силы ПВО.
Об этом сообщают в Киевской ОВА.
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Чем враг может атаковать Киев
По предварительным данным, ожидается атака дронов-камикадзе "Шахед. Однако в некоторых каналах сообщали об угрозе баллистики.
Киевские власти призывают граждан быть осторожными и направляться в укрытия.
Напомним, на Киевщине дрон влетел в девятиэтажный дом. А в Черкасской области тысячи потребителей остались без электроснабжения из-за атаки дрона. Также командир отдельной службы БпЛА объяснил, как регулярные российские атаки дронами гражданских объектов влияют на фронт.
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