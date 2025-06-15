На Київ прямують російські дрони-камікадзе й у столиці оголосили повітряну тривогу

Повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці
У столиці України оголошено повітряну тривогу. Місцева влада закликає мешканців терміново прямувати до укриттів. Також моніторингові канали повідомляють, що у місті працюють системи ППО.
Відповідне повідомлення опублікувала КМДА.
Що загрожує Києву
За повідомленням місцевої влади Київ атакують дрони-камікадзе російських окупантів. Повітряні Сили ЗС України повідомляють, що на місто зі сходу прямують ворожі дрони.
Ситуація з повітряними тривогами
На цей момент згідно з інформацією моніторингового порталу Ukrainealarm атака дронів зафіксована у Київській, Чернігівській та Черкаській областях.
Раніше повідомлялось, що минулої ночі російські окупанти теж атакували столицю. Запустили дрони-камікадзе.
Також минулої ночі Росія здійснила чергову повітряну атаку по Україні, використавши 194 засоби повітряного нападу. Основним напрямком удару стала Полтавська область, зокрема місто Кременчук.
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