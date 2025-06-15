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Головна Київ Повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці

Повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 23:18
На Київ прямують російські дрони-камікадзе й у столиці оголосили повітряну тривогу
Мобільна група ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Ситуація з повітряними тривогами Що загрожує Києву

У столиці України оголошено повітряну тривогу. Місцева влада закликає мешканців терміново прямувати до укриттів. Також моніторингові канали повідомляють, що у місті працюють системи ППО. 

Відповідне повідомлення опублікувала КМДА.

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Що загрожує Києву

Повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці - фото 1
Повідомлення від КМДА. Фото: Скриншот

За повідомленням місцевої влади Київ атакують дрони-камікадзе російських окупантів. Повітряні Сили ЗС України повідомляють, що на місто зі сходу прямують ворожі дрони. 

Повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці - фото 2
Повідомлення про атаку дронів. Фото: Скриншот

Ситуація з повітряними тривогами

Повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці - фото 3
Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

На цей момент згідно з інформацією моніторингового порталу Ukrainealarm атака дронів зафіксована у Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Раніше повідомлялось, що минулої ночі російські окупанти теж атакували столицю. Запустили дрони-камікадзе. 

Також минулої ночі Росія здійснила чергову повітряну атаку по Україні, використавши 194 засоби повітряного нападу. Основним напрямком удару стала Полтавська область, зокрема місто Кременчук.

Київ ППО повітряна тривога дрони війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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