На Київ прямують російські дрони-камікадзе й у столиці оголосили повітряну тривогу

Мобільна група ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України оголошено повітряну тривогу. Місцева влада закликає мешканців терміново прямувати до укриттів. Також моніторингові канали повідомляють, що у місті працюють системи ППО.

Відповідне повідомлення опублікувала КМДА.

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Повідомлення від КМДА. Фото: Скриншот

За повідомленням місцевої влади Київ атакують дрони-камікадзе російських окупантів. Повітряні Сили ЗС України повідомляють, що на місто зі сходу прямують ворожі дрони.

Повідомлення про атаку дронів. Фото: Скриншот

Ситуація з повітряними тривогами

Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

На цей момент згідно з інформацією моніторингового порталу Ukrainealarm атака дронів зафіксована у Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Раніше повідомлялось, що минулої ночі російські окупанти теж атакували столицю. Запустили дрони-камікадзе.

Також минулої ночі Росія здійснила чергову повітряну атаку по Україні, використавши 194 засоби повітряного нападу. Основним напрямком удару стала Полтавська область, зокрема місто Кременчук.