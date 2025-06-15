На Киев направляются российские дроны-камикадзе и в столице объявили воздушную тревогу

Мобильная группа ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают жителей срочно направляться в укрытия. Также мониторинговые каналы сообщают, что в городе работают системы ПВО.

Соответствующее сообщение опубликовала КГГА.

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Сообщение от КГГА. Фото: Скриншот

По сообщению местных властей Киев атакуют дроны-камикадзе российских оккупантов. Воздушные Силы ВС Украины сообщают, что на город с востока направляются вражеские дроны.

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Сообщение об атаке дронов. Фото: Скриншот

Ситуация с воздушными тревогами

Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

На данный момент согласно информации мониторингового портала Ukrainealarm атака дронов зафиксирована в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью российские оккупанты тоже атаковали столицу. Запустили дроны-камикадзе.

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Также минувшей ночью Россия осуществила очередную воздушную атаку по Украине, использовав 194 средства воздушного нападения. Основным направлением удара стала Полтавская область, в частности город Кременчуг.