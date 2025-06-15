На Киев направляются российские дроны-камикадзе и в столице объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице
В столице Украины объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают жителей срочно направляться в укрытия. Также мониторинговые каналы сообщают, что в городе работают системы ПВО.
Соответствующее сообщение опубликовала КГГА.
Что грозит Киеву
По сообщению местных властей Киев атакуют дроны-камикадзе российских оккупантов. Воздушные Силы ВС Украины сообщают, что на город с востока направляются вражеские дроны.
Ситуация с воздушными тревогами
На данный момент согласно информации мониторингового портала Ukrainealarm атака дронов зафиксирована в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.
Ранее сообщалось, что прошлой ночью российские оккупанты тоже атаковали столицу. Запустили дроны-камикадзе.
Также минувшей ночью Россия осуществила очередную воздушную атаку по Украине, использовав 194 средства воздушного нападения. Основным направлением удара стала Полтавская область, в частности город Кременчуг.
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