Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Повітряна тривога у Києві — під атакою і половина України

Повітряна тривога у Києві — під атакою і половина України

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 04:28
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики
Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України лунає повітряна тривога. Місцева влада просить мешканців міста прямувати до укриттів.

Про небезпеку повідомляє КМВА.

Реклама
Читайте також:

Що загрожує столиці

Повітряна тривога у Києві — під атакою і половина України - фото 1
Попередження про балістичну атаку. Фото: Скриншот

За даними моніторингових каналів є загроза балістичної атаки.

Ситуація в регіонах

Крім Києва під ракетним обстрілом зараз Павлоград Дніпропетровської області. Місто також атакували БпЛА окупантів.

Де ще повітряна небезпека

Повітряна тривога у Києві — під атакою і половина України - фото 2
Повітряні тривоги в Україні. Фото: Скриншот

За даними моніторингового порталу Ukrainealarm, на 04:41 більше ніж половина території України у "червоній зоні" небезпеки. Атаки дронів зафіксовані у Чернігівській, Сумській, Харківській, та Миколаївській областях. 

О 04:43 мер Миколаєва повідомив, що у місті пролунав вибух.

Нагадаємо, 19 вересня росіяни завдали дронової атаки по Гуляйполю у Запорізькій області. Під ударом опинилася цивільна автівка. Загинуло подружжя, яке перебувало в салоні авто. 

Також ми повідомляли, що в ніч проти 19 вересня прогриміли вибухи в Києві. Унаслідок атаки БпЛА зазнала пошкоджень тролейбусна мережа.

Київ ППО повітряна тривога війна в Україні балістична атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації