У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики

Повітряна тривога у Києві — під атакою і половина України
У столиці України лунає повітряна тривога. Місцева влада просить мешканців міста прямувати до укриттів.
Про небезпеку повідомляє КМВА.
Що загрожує столиці
За даними моніторингових каналів є загроза балістичної атаки.
Ситуація в регіонах
Крім Києва під ракетним обстрілом зараз Павлоград Дніпропетровської області. Місто також атакували БпЛА окупантів.
Де ще повітряна небезпека
За даними моніторингового порталу Ukrainealarm, на 04:41 більше ніж половина території України у "червоній зоні" небезпеки. Атаки дронів зафіксовані у Чернігівській, Сумській, Харківській, та Миколаївській областях.
О 04:43 мер Миколаєва повідомив, що у місті пролунав вибух.
Нагадаємо, 19 вересня росіяни завдали дронової атаки по Гуляйполю у Запорізькій області. Під ударом опинилася цивільна автівка. Загинуло подружжя, яке перебувало в салоні авто.
Також ми повідомляли, що в ніч проти 19 вересня прогриміли вибухи в Києві. Унаслідок атаки БпЛА зазнала пошкоджень тролейбусна мережа.
