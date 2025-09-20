У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики

Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України лунає повітряна тривога. Місцева влада просить мешканців міста прямувати до укриттів.

Про небезпеку повідомляє КМВА.

Що загрожує столиці

Попередження про балістичну атаку. Фото: Скриншот

За даними моніторингових каналів є загроза балістичної атаки.

Ситуація в регіонах

Крім Києва під ракетним обстрілом зараз Павлоград Дніпропетровської області. Місто також атакували БпЛА окупантів.

Де ще повітряна небезпека

Повітряні тривоги в Україні. Фото: Скриншот

За даними моніторингового порталу Ukrainealarm, на 04:41 більше ніж половина території України у "червоній зоні" небезпеки. Атаки дронів зафіксовані у Чернігівській, Сумській, Харківській, та Миколаївській областях.

О 04:43 мер Миколаєва повідомив, що у місті пролунав вибух.

Нагадаємо, 19 вересня росіяни завдали дронової атаки по Гуляйполю у Запорізькій області. Під ударом опинилася цивільна автівка. Загинуло подружжя, яке перебувало в салоні авто.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 19 вересня прогриміли вибухи в Києві. Унаслідок атаки БпЛА зазнала пошкоджень тролейбусна мережа.