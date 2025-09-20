В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Воздушная тревога в Киеве — под атакой и половина Украины
В столице Украины звучит воздушная тревога. Местные власти просят жителей города направляться в укрытия.
Об опасности сообщает КГВА.
Что грозит столице
По данным мониторинговых каналов есть угроза баллистической атаки.
Ситуация в регионах
Кроме Киева под ракетным обстрелом сейчас Павлоград Днепропетровской области. Город также атаковали БпЛА оккупантов.
Где еще воздушная опасность
По данным мониторингового портала Ukrainealarm, на 04:41 больше половины территории Украины в "красной зоне" опасности. Атаки дронов зафиксированы в Черниговской, Сумской, Харьковской и Николаевской областях.
В 04:43 мэр Николаева сообщил, что в городе прогремел взрыв.
Напомним, 19 сентября россияне нанесли дроновой атаки по Гуляйполю в Запорожской области. Под ударом оказалась гражданская машина. Погибли супруги, которые находились в салоне авто.
Также мы сообщали, что в ночь на 19 сентября прогремели взрывы в Киеве. В результате атаки БпЛА получила повреждения троллейбусная сеть.
