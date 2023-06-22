Повітряна тривога у Києві та області: є загроза балістичних ракет
Вночі, 22 червня, у більшості областей України звучить сигнал повітряної небезпеки. Зокрема, про повітряну тривогу повідомили у Києві та Київській області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога у Києві та області 22 червня
Після першої ночі у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Місцева влада просить мешканців регіону перебувати в укритті.
Мапа повітряних тривог наразі виглядає так:
Загроза балістичної зброї
У Повітряних силах ЗСУ попереджають про застосування балістичного озброєння.
У Повітряних силах також повідомили, що чотири бомбардувальники Ту-22м3 наближаються до кордону з Україною з боку РФ зі сходу.
Нагадаємо, минулої ночі, 21 червня, в деяких областях України лунала сирена повітряної тривоги. Було чути звуки вибухів у Житомирській, Черкаській, Хмельницькій та Київській областях. У Хмельницькій області зафіксоване влучання у будівлю в одній із громад області.
Також ми писали, що Голосіївський суд Києва обрав директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА запобіжний захід. Чиновник, який проходить у справі про загибель людей біля закритого укриття, відправився під цілодобовий домашній арешт.