Повітряна тривога у Києві та області: є загроза балістичних ракет

Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS

Вночі, 22 червня, у більшості областей України звучить сигнал повітряної небезпеки. Зокрема, про повітряну тривогу повідомили у Києві та Київській області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога у Києві та області 22 червня

Після першої ночі у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Місцева влада просить мешканців регіону перебувати в укритті.

Мапа повітряних тривог наразі виглядає так:

Загроза балістичної зброї

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про застосування балістичного озброєння.

У Повітряних силах також повідомили, що чотири бомбардувальники Ту-22м3 наближаються до кордону з Україною з боку РФ зі сходу.

Нагадаємо, минулої ночі, 21 червня, в деяких областях України лунала сирена повітряної тривоги. Було чути звуки вибухів у Житомирській, Черкаській, Хмельницькій та Київській областях. У Хмельницькій області зафіксоване влучання у будівлю в одній із громад області.

Також ми писали, що Голосіївський суд Києва обрав директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА запобіжний захід. Чиновник, який проходить у справі про загибель людей біля закритого укриття, відправився під цілодобовий домашній арешт.