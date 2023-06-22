Воздушная тревога в Киеве и области: есть угроза баллистических ракет

Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS

Ночью, 22 июня, в большинстве областей Украины звучит сигнал воздушной опасности. В частности, о воздушной тревоге сообщили в Киеве и в Киевской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога в Киеве и области 22 июня

После часа ночи, 22 июня, в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Местные власти просят жителей региона находиться в укрытии.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Угроза баллистического оружия

В воздушных силах ВСУ предупреждают о применении баллистического вооружения.

В Воздушных силах также сообщили, что четыре бомбардировщика Ту-22м3 приближаются к границе с Украиной со стороны РФ с востока.

Напомним, минувшей ночью, 21 июня, в некоторых областях Украины звучала сирена воздушной тревоги. Были слышны звуки взрывов в Житомирской, Черкасской, Хмельницкой и Киевской областях. В Хмельницкой области зафиксировано попадание в здание в одной из общин области.

Также мы писали, что Голосеевский суд Киева избрал директору Департамента муниципальной безопасности КГГА меру пресечения. Чиновник, проходящий по делу о гибели людей возле закрытого укрытия, отправился под круглосуточный домашний арест.