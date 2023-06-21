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Повітряна тривога у Київській області: загроза шахедів

21 червня 2023 02:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога у Київській області: загроза шахедів
Безпілотник у повітрі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 21 червня, в Київскій області оголошена повітряна тривога. Існує загроза атаки безпілотників. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога у Київській області вночі 21 червня

Україною почала ширитись повітряна тривога. Мапа країни почала "червоніти" після першої ночі. Українців попереджають про можливість ракетного обстрілу та атаку безпілотників. 

Небезпека зараз оголошена на Київщині.

Нагадаємо, вночі 20 червня, Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Сили повітряної оборони ЗСУ знищили 32 із 35 застосованих противником дронів-камікадзе.

Також вночі, 20 червня, в Україні тривалий час зберігалась повітряна тривога. Також лунали вибухи в Вінницькій та Хмельницькій областях.

Також ми писали, що скандальному очільнику Дніпровсьокї РДА депутати фракції "УДАР Віталія Кличка" подарували барабани "для зняття стресу" під час повітряної тривоги.

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