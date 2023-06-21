Воздушная тревога в Киеве и области: угроза шахедов
Ночью, 21 июня, в Киеве и области объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Киевской области ночью 21 июня
Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта страны начала "краснеть" после часу ночи. Украинцев предупреждают о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.
Опасность сейчас объявлена в Киевской области.
Напомним, ночью 20 июня, Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Силы воздушной обороны ВСУ уничтожили 32 из 35 примененных противником дронов-камикадзе.
Также ночью, 20 июня, в Украине долгое время сохранялась воздушная тревога. Также раздались взрывы в Винницкой и Хмельницкой областях.
Также мы писали, что скандальному главе Днепровской РГА депутаты фракции "УДАР Виталия Кличко" подарили барабаны "для снятия стресса" во время воздушной тревоги.