Воздушная тревога в Киеве и области: угроза шахедов

Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS

Ночью, 21 июня, в Киеве и области объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога в Киевской области ночью 21 июня

Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта страны начала "краснеть" после часу ночи. Украинцев предупреждают о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.

Опасность сейчас объявлена в Киевской области.

Напомним, ночью 20 июня, Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Силы воздушной обороны ВСУ уничтожили 32 из 35 примененных противником дронов-камикадзе.

Также ночью, 20 июня, в Украине долгое время сохранялась воздушная тревога. Также раздались взрывы в Винницкой и Хмельницкой областях.

Также мы писали, что скандальному главе Днепровской РГА депутаты фракции "УДАР Виталия Кличко" подарили барабаны "для снятия стресса" во время воздушной тревоги.