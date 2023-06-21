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Воздушная тревога в Киеве и области: угроза шахедов

21 июня 2023 02:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога в Киеве и области: угроза шахедов
Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 21 июня, в Киеве и области объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Киевской области ночью 21 июня

Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта страны начала "краснеть" после часу ночи. Украинцев предупреждают о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.

Опасность сейчас объявлена в Киевской области.

Напомним, ночью 20 июня, Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Силы воздушной обороны ВСУ уничтожили 32 из 35 примененных противником дронов-камикадзе.

Также ночью, 20 июня, в Украине долгое время сохранялась воздушная тревога. Также раздались взрывы в Винницкой и Хмельницкой областях.

Также мы писали, что скандальному главе Днепровской РГА депутаты фракции "УДАР Виталия Кличко" подарили барабаны "для снятия стресса" во время воздушной тревоги.

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