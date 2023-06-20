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У Києві голові Дніпровської РДА подарували барабани "для зняття стресу"

20 червня 2023 16:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві голові Дніпровської РДА подарували барабани "для зняття стресу"
У Києві голові Дніпровської РДА подарували барабани. Фото: Дмитро Білоцерковець
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні в приміщенні Київради було "гаряче". Скандальному очільнику Дніпровсьокї РДА депутати фракції "УДАР Віталія Кличка" подарували барабани "для зняття стресу" під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє радник київського міського голови Дмитро Білоцерковець.

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"Щойно перед депутатським корпусом Київради виступав призначений Президентом чиновник від "Слуги народу" голова Дніпровської райдержадміністрації зі спробою пояснити абсурдну закупівлю барабанів для укриттів майже за 1 млн грн. Пояснити цю сміливу ідею, чиновник так і не зміг, зазначивши лише, що від закупівлі барабанів довелося відмовитися", — зазначив Білоцерковець.

Він також додав, що такий подарунок вручений для того, аби очільник Дніпровської РДА "зняв" стрес, спричинений скандалом навколо закупівлі барабанів у бомбосховища на суму майже мільйон гривень.

 

У Києві голові Дніпровської РДА подарували барабани. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що нещодавній скандал із барабанами, сковорідками та овочерізками для бомбосховищ набрав шаленого оберту. Відтак, Дніпровська районна адміністрація міста Києва достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в столичних бомбосховищах.

Додамо, що в одному із районів Києві в укриття для закладів освіти закупили дорогі сковорідки, професійні овочерізки та барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. 

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