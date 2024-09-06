В Киевской области раздаются взрывы 6 сентября — на область налетели дроны

Беспилотник Shahed-136. Фото: Мілітарний

В Киевской области утром, 6 сентября, была объявлена воздушная тревога. Россия запустила ударные беспилотники в регион.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Читайте также:

Налет дронов на Киевщину 6 сентября

В воздушном пространстве Киевской области обнаружили вражеские ударные беспилотники. В настоящее время силы противовоздушной обороны обезвреживают цели, могут быть слышны взрывы.

В Киевской областной военной администрации рекомендовали находиться в укрытиях до окончания тревоги и призвали соблюдать информационную тишину — не снимать и не публиковать работу защитников.

Сообщение КОВА. Фото: скриншот

Воздушная тревога 6 сентября

В Киевской области воздушная тревога раздалась в 06:42. По состоянию на 07.28 карта воздушных тревог свидетельствует, что в семи областях Украины звучала сирена.