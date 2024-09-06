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Воздушная тревога в Киевской области — в регионе заметили вражеские ударные дроны

6 сентября 2024 07:31
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Киевской области раздаются взрывы 6 сентября — на область налетели дроны
Беспилотник Shahed-136. Фото: Мілітарний
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Киевской области утром, 6 сентября, была объявлена воздушная тревога. Россия запустила ударные беспилотники в регион. 

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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В воздушном пространстве Киевской области обнаружили вражеские ударные беспилотники. В настоящее время силы противовоздушной обороны обезвреживают цели, могут быть слышны взрывы.

В Киевской областной военной администрации рекомендовали находиться в укрытиях до окончания тревоги и призвали соблюдать информационную тишину — не снимать и не публиковать работу защитников.

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Сообщение КОВА. Фото: скриншот

Воздушная тревога 6 сентября

В Киевской области воздушная тревога раздалась в 06:42. По состоянию на 07.28 карта воздушных тревог свидетельствует, что в семи областях Украины звучала сирена.

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Карта воздушных тревог Украины 6 сентября в 07:28. Фото: скриншот

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