Що відомо про повітряну тривогу в Києві та десятьох областях уночі 6 січня 2025 року

Повітряна тривога в Києві та низці областей — чим атакує РФ
6 січня 2025 01:45
Повітряна тривога в Києві
Повітряну тривогу оголосили в Києві зараз, уночі в понеділок, 6 січня. Також червоні на карті повітряних тривог десять областей: Київська, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська та Запорізька.
Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" попереджав про загрозу "Шахедів" для столиці.
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