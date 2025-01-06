Що відомо про повітряну тривогу в Києві та десятьох областях уночі 6 січня 2025 року

Повітряна тривога в Києві

Повітряну тривогу оголосили в Києві зараз, уночі в понеділок, 6 січня. Також червоні на карті повітряних тривог десять областей: Київська, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська та Запорізька.

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" попереджав про загрозу "Шахедів" для столиці.

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