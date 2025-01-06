Что известно о воздушной тревоге в Киеве и десяти областях ночью 6 января 2025 года

Воздушная тревога в Киеве

Воздушную тревогу объявили в Киеве сейчас, ночью в понедельник, 6 января. Также красные на карте воздушных тревог десять областей: Киевская, Житомирская, Черкасская, Кировоградская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская и Запорожская.

Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" предупреждал об угрозе "Шахедов" для столицы.

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