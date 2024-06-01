Повітряна тривога в Києві вночі 1 червня

Повітряна загроза у Києві — до столиці наближаються ударні дрони
1 червня 2024 00:24
Фото ілюстративне
Повітряна тривога вночі, 1 червня, оголошена також у Києві та області. У бік регіону рухаються ворожі безпілотники.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
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Сигнал тривоги на Київщині почав лунати в 00:17.
Телеграм-канали пишуть, що регіону загрожують не тільки "шахеди", а й удари російських бомбардувальників Ту-95МС.
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