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Повітряна загроза у Києві — до столиці наближаються ударні дрони

1 червня 2024 00:24
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Києві вночі 1 червня
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряна тривога вночі, 1 червня, оголошена також у Києві та області. У бік регіону рухаються ворожі безпілотники.  

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. 

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Повітряна тривога у Київській області 1 червня 

Сигнал тривоги на Київщині почав лунати в 00:17. 

Повітряна тривога в Київській області 1 червня
Скришот Telegram/Київська ОВА

Телеграм-канали пишуть, що регіону загрожують не тільки "шахеди", а й удари російських бомбардувальників Ту-95МС.

Повітряна тривога у Київській області вночі 1 червня
Скриншот Telegram/Реальний Київ

Новина доповнюється. 

 

Київ
вибух
обстріли
безпілотники
війна
повітряна тривога

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