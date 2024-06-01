Вибухи в Київській області зараз 1 червня — подробиці атаки від ОВА

Потужні вибухи в Київській області — перші подробиці від ОВА
Вибухи в Київській області зараз 1 червня пролунали близько 00:47. Таким чином сили протиповітряної оборони збивають ворожі "шахеди". Наразі в більшості областей країни оголошено повітряну тривогу.
Про роботу ППО повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації в Telegram.
Вибухи в Київській області зараз 1 червня
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — зазначили в ОВА.
Також там закликали мешканців регіону перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
Тим часом повітряна тривога охопила такі області:
- Київську,
- Житомирську,
- Вінницьку,
- Черкаську,
- Кіровоградську,
- Дніпропетровську,
- Харківську,
- Миколаївську,
- Одеську,
- Херсонську.
Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні в ніч проти 1 червня пов'язана з загрозою ударних безпілотників. Підіймаючись із півдня, небезпека підійшла до столиці.
Також російські загарбники обстріляли Київ в ніч проти 31 травня. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети.
Читайте Новини.LIVE!