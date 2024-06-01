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Потужні вибухи в Київській області — перші подробиці від ОВА

1 червня 2024 00:52
оновлено: 01:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Київській області зараз 1 червня — подробиці атаки від ОВА
Сильний вибух в місті вночі. Ілюстративне фото: Телеграм / "Правда Геращенко"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз 1 червня пролунали близько 00:47. Таким чином сили протиповітряної оборони збивають ворожі "шахеди". Наразі в більшості областей країни оголошено повітряну тривогу.

Про роботу ППО повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації в Telegram. 

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Вибухи в Київській області зараз 1 червня

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — зазначили в ОВА.

Також там закликали мешканців регіону перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Вибухи в Київській області зараз 1 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київська обласна військова адміністрація"

Тим часом повітряна тривога охопила такі області:

  • Київську,
  • Житомирську,
  • Вінницьку,
  • Черкаську,
  • Кіровоградську,
  • Дніпропетровську,
  • Харківську,
  • Миколаївську,
  • Одеську,
  • Херсонську.
Мапа повітряної тривоги в Україні в суботу, 1 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні в ніч проти 1 червня пов'язана з загрозою ударних безпілотників. Підіймаючись із півдня, небезпека підійшла до столиці.

Також російські загарбники обстріляли Київ в ніч проти 31 травня. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети.

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Київська військова адміністрація
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