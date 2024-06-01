Вибухи в Київській області зараз 1 червня — подробиці атаки від ОВА

Сильний вибух в місті вночі. Ілюстративне фото: Телеграм / "Правда Геращенко"

Вибухи в Київській області зараз 1 червня пролунали близько 00:47. Таким чином сили протиповітряної оборони збивають ворожі "шахеди". Наразі в більшості областей країни оголошено повітряну тривогу.

Про роботу ППО повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації в Telegram.

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Вибухи в Київській області зараз 1 червня

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — зазначили в ОВА.

Також там закликали мешканців регіону перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київська обласна військова адміністрація"

Тим часом повітряна тривога охопила такі області:

Київську,

Житомирську,

Вінницьку,

Черкаську,

Кіровоградську,

Дніпропетровську,

Харківську,

Миколаївську,

Одеську,

Херсонську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні в ніч проти 1 червня пов'язана з загрозою ударних безпілотників. Підіймаючись із півдня, небезпека підійшла до столиці.

Також російські загарбники обстріляли Київ в ніч проти 31 травня. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети.