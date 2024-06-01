Воздушная тревога в Киеве ночью 1 июня

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Воздушная тревога ночью, 1 июня, объявлена также в Киеве и области. К региону приближаются вражеские беспилотники.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

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Воздушная тревога в Киевской области 1 июня

Сигнал тревоги в Киевской области объявили в 00:17.

Скришот Telegram/Киевская ОВА

Телеграмм-каналы пишут, что региону угрожают не только "шахеды", но и удары российских бомбардировщиков Ту-95МС.

Скриншот Telegram/Реальный Киев

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