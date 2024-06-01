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Воздушная угроза в Киеве — к столице приближаются ударные дроны

1 июня 2024 00:24
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога в Киеве ночью 1 июня
Фото иллюстративное
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Воздушная тревога ночью, 1 июня, объявлена также в Киеве и области. К региону приближаются вражеские беспилотники.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

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Воздушная тревога в Киевской области 1 июня
Скришот Telegram/Киевская ОВА

Телеграмм-каналы пишут, что региону угрожают не только "шахеды", но и удары российских бомбардировщиков Ту-95МС.

Воздушная тревога в Киевской области ночью 1 июня
Скриншот Telegram/Реальный Киев

Новость дополняется.

Киев
взрыв
обстрелы
беспилотники
война
воздушная тревога

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