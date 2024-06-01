Воздушная тревога в Киеве ночью 1 июня

Воздушная угроза в Киеве — к столице приближаются ударные дроны
1 июня 2024 00:24
Фото иллюстративное
Воздушная тревога ночью, 1 июня, объявлена также в Киеве и области. К региону приближаются вражеские беспилотники.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
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Сигнал тревоги в Киевской области объявили в 00:17.
Телеграмм-каналы пишут, что региону угрожают не только "шахеды", но и удары российских бомбардировщиков Ту-95МС.
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