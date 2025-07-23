Корупція в КМДА — Микола Поворозник досі відвідує робоче місце

Ексзаступник Кличка Микола Поворозник. Фото: kyivcity.gov.ua

Заступника мера Києва Миколу Поворозника відсторонили від роботи 30 червня. Однак посадовець продовжує відвідувати робоче місце та підписувати документи.

Про це повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" 23 липня.

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Вітренко розповів, що Микола Поворозник продовжує з’являтись у КМДА, підписувати документи й навіть святкувати день народження Віталія Кличка попри те, що його звільнили.

Депутат пояснив, що у Київраді є лише одна особа, яка відповідає за виконання рішення про звільнення Поворозника. І зараз ця особа зволікає.

"Він цього не робить. Він починає якісь кулуарні ігри. Дає можливість подати Поворознику до суду. Причому він подавав у два суди. Один суд відмовив у задоволенні його скарги. Інший суд цю скаргу задовольнив, але ще не в повному обсязі", — сказав Андрій Вітренко.

Він наголосив, що 74 депутати Київради висловили недовіру Поворознику, але апарат міської влади самоусунувся від виконання рішення і навіть не готує апеляцію.

Нагадаємо, раніше Печерський суд Києва задовольнив заяву адвоката першого заступника Кличка Миколи Поворозника щодо визнання протиправним та скасувати рішення про його звільнення.

До цього Віталій Кличко відсторонив Поворозника від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА на час службового розслідування.