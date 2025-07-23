Коррупция в КГГА — Николай Поворозник до сих пор посещает рабочее место

Поворозник до сих пор появляется в КГГА — детали
Заместителя мэра Киева Николая Поворозника отстранили от работы 30 июня. Однако чиновник продолжает посещать рабочее место и подписывать документы.
Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире "Київського часу".
Поворозник продолжает ходить в КГГА после увольнения
Витренко рассказал, что Николай Поворозник продолжает появляться в КГГА, подписывать документы и даже праздновать день рождения Виталия Кличко, несмотря на то, что его уволили.
Депутат пояснил, что в Киевсовете есть только один человек, который отвечает за выполнение решения об увольнении Поворозника. И сейчас этот человек медлит.
"Он этого не делает. Он начинает какие-то кулуарные игры. Дает возможность подать Поворознику в суд. Причем он подавал в два суда. Один суд отказал в удовлетворении его жалобы. Другой суд эту жалобу удовлетворил, но еще не в полном объеме", — сказал Андрей Витренко.
Он отметил, что 74 депутата Киевсовета выразили недоверие Поворознику, но аппарат городской власти самоустранился от выполнения решения и даже не готовит апелляцию.
Напомним, ранее Печерский суд Киева удовлетворил заявление адвоката первого заместителя Кличко Николая Поворозника о признании противоправным и отмене решения о его увольнении.
До этого Виталий Кличко отстранил Поворозника от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА на время служебного расследования.
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