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Головна Київ Поворозник може повернутися на посаду заступника Кличка

Поворозник може повернутися на посаду заступника Кличка

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Дата публікації: 23 липня 2025 15:01
Суд скасував рішення КМР про недовіру Поворознику — що це означає
Заступник мера Києва Микола Поворозник. Фото: КМДА

Заступник міського голови Києва Віталія Кличка Микола Поворозник, який влаштував бенкет з шашликами у День жалоби, може повернутися на посаду. Суд задовольнив заяву його адвоката щодо визнання протиправним та скасувати рішення про звільнення посадовця.

Про це голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея написав у Facebook в середу, 23 липня.

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Так, 11 липня Печерський районний суд Києва задовольнив заяву адвоката Миколи Поворозника щодо визнання протиправним рішення Київради про виявлення недовіри та звільнення заступників мера.

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Ухвала. Фото: Геннадій Кривошея/Facebook

Також суд заборонив Київраді та КМДА і також їхнім посадовцям вчиняти будь-які дії, спрямовані на виконання цього рішення.

"Це стосується і допуску до службового приміщення і користування комунальним майном, транспортом тощо. Таким чином, фактично перший заступник міського голови може повернутися на роботу", — зазначив Кривошея.

Він нагадав, що Київрада має 15 днів на оскарження цієї ухвали. 

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Скриншот допису Кривошеї
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Скриншот допису Кривошеї


Нагадаємо, 26 квітня у мережі з'явилися кадри з вечірки, яку Поворозник влаштував у День жалоби за загиблими, внаслідок масованої атаки  Росії 24 квітня, яка забрала життя 12 киян.

10 червня Київрада висловила недовіру Поворознику. Відсторонили від посади заступника мера Києва Поворозника лише 30 червня.

Віталій Кличко Київ суд КМДА Київрада звільнення
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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