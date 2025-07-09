Микола Поворозник продовжує виконувати посадові обов’язки, попри заяву Кличка про його відсторонення, — Вітренко

Заступник мера Києва Микола Поворозник. Фото: КМДА

Перший заступник голови Київської міської військової адміністрації Микола Поворозник продовжує виконувати свої посадові обов’язки, попри офіційну заяву мера Києва Віталія Кличка про його відсторонення.

Про це заявив депутат Київської міської ради від партії "Слуга Народу", голова бюджетної комісії Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" у середу, 9 липня.

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За словами Вітренка, Поворозник фактично керує тими ж департаментами, хоча формально заявлено про його відсторонення.

"Наскільки мені відомо, Микола Юрійович продовжує виконувати свої прямі функціональні обов’язки — нехай і неофіційно, негласно, але фактично саме він і далі керує тими департаментами, якими опікувався раніше", — сказав депутат.

Він також нагадав, що 74 депутати Київради, включно з представниками всіх фракцій — навіть промерської "УДАР" — підтримали рішення про висловлення недовіри Поворознику. За процедурою, після ухвалення рішення Київрадою про недовіру, мер мав би зібрати пакет документів і подати його до Кабінету Міністрів для офіційного звільнення Поворозника.

"Це так звана сублімація виконання рішення. Тобто майже квазі виконання. Типу: "я ж зробив, ви ж бачите, я ж відсторонив". Але цього в рішенні немає. Це постійна маніпулятивна гра Віталія Володимировича. Це людина (Кличко — Ред.) ховає людину (Поворозника — Ред.) від правомірних дій і від виконання рішення Київської міської ради", — заявив депутат.

Вітренко наголосив, що згідно із законом, відсторонити посадовця від виконання обов’язків може лише слідчий суддя, а не міський голова чи керівник адміністрації.

Він також прокоментував розпорядження про створення комісії для службового розслідування.

"Я лише сьогодні отримав копію розпорядження, де особисто мене включили до цієї комісії. Їхав до вас і читав це розпорядження. Але навіть з нього незрозуміло, що саме розслідується. Водночас мер виступив із офіційною позицією, що це була робоча нарада, яка завершилася вечерею — на режимному об’єкті. Проте, там були і люди, які не пов'язані з КМДА. Вибачте, але питань більше, ніж відповідей", — сказав Вітренко.

На запитання про строки службового розслідування депутат уточнив, що воно має тривати не більше 30 днів.

"Не більше 30 днів. Потім, за результатами, мають бути вчинені якісь певні дії", — підсумував він.

Раніше адвокат Владислав Михайленко заявив, що Київською міською адміністрацією фактично керує не мер Кличко, а його перший заступник Микола Поворозник. Саме він проводить наради та контролює ключові департаменти, зокрема охорони здоров’я і транспорту.

Нагадаємо, 30 червня мер Києва Віталій Кличко підписав рішення депутатів щодо першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника. Він відсторонив його від виконання обовʼязків.