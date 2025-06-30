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Головна Київ Кличко відсторонив Поворозника й анонсував розслідування

Кличко відсторонив Поворозника й анонсував розслідування

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Дата публікації: 30 червня 2025 14:37
Кличко відсторонив Поворозника — у КМДА проведуть розслідування
Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Віталій Кличко підписав рішення депутатів щодо першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника. Він відсторонив його від виконання обовʼязків.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram у понеділок, 30 червня.

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Відсторонення Миколи Поворозника

За його словами, Поворозник тимчасово не перебуватиме на посаді через розслідування.

"Я  підписав рішення депутатів щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника", — зауважив Кличко.

Мер столиці ухвалив рішення про проведення службового розслідування щодо факту нібито "святкування" у День жалоби. За його словами, до розслідування долучать ініціаторів цього рішення депутатів Київради. Кличко повідомив, що за результатами повинне бути рішення.

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Допис Кличка. Фото: скриншот

Що передувало

Нагадаємо, Поворозник разом з компанією зібрався на комунальній території і влаштував святкування дня народження у День жалоби в Києві за загиблими внаслідок російського обстрілу проти 24 квітня. Тоді через ворожу атаку загинули 12 людей.

А у червні у Київраді оголосили недовіру Поворознику. Однак це не йдеться про звільнення. "За" проголосували 70 депутатів.

Крім того, раніше Новини.LIVE дізналися, яку зарплату отримував Поворозник з січня по березень.

Віталій Кличко Київ обстріли розслідування День жалоби
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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