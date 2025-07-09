Николай Поворозник продолжает выполнять должностные обязанности, несмотря на заявление Кличко о его отстранении, - Витренко

Заместитель мэра Киева Николай Поворозник. Фото: КГГА

Первый заместитель председателя Киевской городской военной администрации Николай Поворозник продолжает выполнять свои должностные обязанности, несмотря на официальное заявление мэра Киева Виталия Кличко о его отстранении.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа", председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко в эфире "Київського часу" в среду, 9 июля.

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По словам Витренко, Поворозник фактически руководит теми же департаментами, хотя формально заявлено о его отстранении.

"Насколько мне известно, Николай Юрьевич продолжает выполнять свои прямые функциональные обязанности — пусть и неофициально, негласно, но фактически именно он и дальше руководит теми департаментами, которыми занимался ранее", — сказал депутат.

Он также напомнил, что 74 депутата Киевсовета, включая представителей всех фракций — даже промэрской "УДАР" — поддержали решение о выражении недоверия Поворознику. По процедуре, после принятия решения Киевсоветом о недоверии, мэр должен был бы собрать пакет документов и подать его в Кабинет Министров для официального увольнения Поворозника.

"Это так называемая сублимация исполнения решения. То есть почти квази исполнения. Типа: "я же сделал, вы же видите, я же отстранил". Но этого в решении нет. Это постоянная манипулятивная игра Виталия Владимировича. Это человек (Кличко — Ред.) прячет человека (Поворозника — Ред.) от правомерных действий и от выполнения решения Киевского городского совета", — заявил депутат.

Витренко отметил, что по закону, отстранить чиновника от исполнения обязанностей может только следственный судья, а не городской голова или руководитель администрации.

Он также прокомментировал распоряжение о создании комиссии для служебного расследования.

"Я только сегодня получил копию распоряжения, где лично меня включили в эту комиссию. Ехал к вам и читал это распоряжение. Но даже из него непонятно, что именно расследуется. В то же время мэр выступил с официальной позицией, что это было рабочее совещание, которое завершилось ужином — на режимном объекте. Однако, там были и люди, которые не связаны с КГГА. Извините, но вопросов больше, чем ответов", — сказал Витренко.

На вопрос о сроках служебного расследования депутат уточнил, что оно должно длиться не более 30 дней.

"Не более 30 дней. Затем, по результатам, должны быть совершены какие-то определенные действия", — подытожил он.

Ранее адвокат Владислав Михайленко заявил, что Киевской городской администрацией фактически руководит не мэр Кличко, а его первый заместитель Николай Поворозник. Именно он проводит совещания и контролирует ключевые департаменты, в том числе здравоохранение и транспорт.

Напомним, 30 июня мэр Киева Виталий Кличко подписал решение депутатов относительно первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника. Он отстранил его от исполнения обязанностей.