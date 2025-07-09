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Главная Киев Поворозник продолжает тайно выполнять свои обязанности, — депутат

Поворозник продолжает тайно выполнять свои обязанности, — депутат

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 22:17
Николай Поворозник продолжает выполнять должностные обязанности, несмотря на заявление Кличко о его отстранении, - Витренко
Заместитель мэра Киева Николай Поворозник. Фото: КГГА

Первый заместитель председателя Киевской городской военной администрации Николай Поворозник продолжает выполнять свои должностные обязанности, несмотря на официальное заявление мэра Киева Виталия Кличко о его отстранении.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа", председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко в эфире "Київського часу" в среду, 9 июля.

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По словам Витренко, Поворозник фактически руководит теми же департаментами, хотя формально заявлено о его отстранении.

"Насколько мне известно, Николай Юрьевич продолжает выполнять свои прямые функциональные обязанности — пусть и неофициально, негласно, но фактически именно он и дальше руководит теми департаментами, которыми занимался ранее", — сказал депутат.

Он также напомнил, что 74 депутата Киевсовета, включая представителей всех фракций — даже промэрской "УДАР" — поддержали решение о выражении недоверия Поворознику. По процедуре, после принятия решения Киевсоветом о недоверии, мэр должен был бы собрать пакет документов и подать его в Кабинет Министров для официального увольнения Поворозника.

"Это так называемая сублимация исполнения решения. То есть почти квази исполнения. Типа: "я же сделал, вы же видите, я же отстранил". Но этого в решении нет. Это постоянная манипулятивная игра Виталия Владимировича. Это человек (Кличко — Ред.) прячет человека (Поворозника — Ред.) от правомерных действий и от выполнения решения Киевского городского совета", — заявил депутат.

Витренко отметил, что по закону, отстранить чиновника от исполнения обязанностей может только следственный судья, а не городской голова или руководитель администрации.

Он также прокомментировал распоряжение о создании комиссии для служебного расследования.

"Я только сегодня получил копию распоряжения, где лично меня включили в эту комиссию. Ехал к вам и читал это распоряжение. Но даже из него непонятно, что именно расследуется. В то же время мэр выступил с официальной позицией, что это было рабочее совещание, которое завершилось ужином — на режимном объекте. Однако, там были и люди, которые не связаны с КГГА. Извините, но вопросов больше, чем ответов", — сказал Витренко.

На вопрос о сроках служебного расследования депутат уточнил, что оно должно длиться не более 30 дней.

"Не более 30 дней. Затем, по результатам, должны быть совершены какие-то определенные действия", — подытожил он.

Ранее адвокат Владислав Михайленко заявил, что Киевской городской администрацией фактически руководит не мэр Кличко, а его первый заместитель Николай Поворозник. Именно он проводит совещания и контролирует ключевые департаменты, в том числе здравоохранение и транспорт.

Напомним, 30 июня мэр Киева Виталий Кличко подписал решение депутатов относительно первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника. Он отстранил его от исполнения обязанностей.

Виталий Кличко Киев КГГА Киевсовет должность
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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