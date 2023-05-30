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Повторні вибухи в Києві

30 травня 2023 04:04
оновлено: 04:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Києві 30 травня
Ракета злітає в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Після масованої атаки росіян на столицю, у Києві знову чути вибухи. Крім того, за ніч гриміли вибухи в Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та інших областях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 04:01. Кличко також повідомляє про вибухи в Києві.

Оновлено 04:04. Карта повітряних тривог станом на зараз. Зберігається тривога в Київській та Житомирській областях. Залишайтесь в укритті.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:08. "Святошинський р-н. Попередньо падіння уламків на територію одного з підприємств. Всі екстрені служби працюють на місці. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються", — повідомляє КМВА.

Нагадаємо, що столичні поліціянти затримали двох хлопців, які під час повітряної тривоги в Києві знімали роботу ППО на смартфон. Молодиків доставили до Святошинського управління поліції, там з ними "поспілкувались" оперативники.

Також ми повідомляли, що використовуючи тактику переміщення своїх ракетоносіїв в акваторії Чорного моря, противник продовжує тримати свої "Калібри" у готовності до запуску. Коли сонце схилялося до горизонту, ще один підводний човен з ракетами на борту був відправлений на чергування, тоді як інший надводний корабель успішно дістався своєї бази.

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