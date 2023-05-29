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Київська поліція затримала горе-блогерів, які знімали роботу ППО

29 травня 2023 17:46
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Київська поліція затримала горе-блогерів, які знімали роботу ППО
Столичні правоохоронці викрили двох молодиків, які знімали роботу ППО. Фото: Нацполіція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Столичні поліціянти затримали двох хлопців, які під час повітряної тривоги в Києві, знімали роботу ППО на смартфон. Молодиків доставили др Святошинського управління поліції, там з ними "поспілкувались" оперативники.

Про це інформує Головне управління Нацполіції в Києві.

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За даними слідства, станом на зараз правопорушників передали співробітникам СБУ, щоб ті зʼясували обставини.

"Сьогодні до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих чоловіків знімали роботу ППО. На місце події негайно було направлено патрульних поліцейських та співробітників карного розшуку", — зазначили в Нацполіції.

Столичні правоохоронці викрили двох молодиків, які знімали роботу ППО. Фото: Нацполіція Києва

Правоохоронці зреагували оперативно — протягом години 23-річного хлопця поліціянти знайшли на одній із вулиць Києво-Святошинського району, ще через півгодини 26-річного молодика, який їхав за кермом BMW, поліціянти зупинили на вулиці Ушакова.

Нагадаємо, раніше ми писали, вдень 29 травня Київ зазнав чергової атаки з повітря. Це вже шістнадцятий обстріл столиці за травень: з моменту попередньої нічної атаки пройшло менше 6 годин. Усі повітряні цілі були знищені системою ППО.

За словами голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, денна атака 29 травня свідчить про те, що ворог відверто намагається знищити цивільне населення столиці.


Ми повідомляли, що Київ має найсильнішу ППО в Україні, тому незрозуміло, на що розраховує Росія, завзято завдаючи ударів по українській столиці. Таке несподіване зізнання зробив у своєму телеграм-каналі прокремлівський політолог Сергій Марков.

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