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Повторные взрывы в Киеве

30 мая 2023 04:04
обновлено: 04:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киеве 30 мая
Ракета взлетает в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

После массированной атаки россиян на столицу, в Киеве снова слышны взрывы. Кроме того, за ночь гремели взрывы в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и других областях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 04:01. Кличко также сообщает о взрывах в Киеве.

Обновлено 04:04. Карта воздушных тревог на сегодня. Сохраняется тревога в Киевской и Житомирской областях. Оставайтесь в укрытии.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:08. "Святошинский р-н. Предварительно падение обломков на территорию одного из предприятий. Все экстренные службы работают на месте. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются", — сообщает КМВА.

Напомним, что столичные полицейские задержали двух парней, которые во время воздушной тревоги в Киеве снимали работу ПВО на смартфоне. Молодых людей доставили в Святошинское управление полиции, там с ними "пообщались" оперативники.

Также мы сообщали, что используя тактику перемещения своих ракетоносителей в акватории Черного моря, противник продолжает держать свои "Калибры" в готовности к запуску. Когда солнце склонялось к горизонту, еще одна подлодка с ракетами на борту была отправлена на дежурство, тогда как другая надводный корабль успешно добралась до своей базы.

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