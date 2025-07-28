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Головна Київ Поза зміною не їздить — історія машиністки метро Києва

Поза зміною не їздить — історія машиністки метро Києва

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 10:39
Метро Києва — як 25-річна уродженка Донеччини стала машиністкою
Катерина Єсипчук. Фото: "Радіо Свобода"

У Києві 25-річна уродженка Донецької області Катерина Єсипчук стала машиністкою електропоїзда. Раніше ця професія була заборонена для жінок через небезпечні та шкідливі умови праці.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Дівчина поділилась, що вивчити "пульт керування" складно їй не було. За її словами, там не більше кнопок, ніж в авто.

Катерина Єсипчук
Катерина Єсипчук. Фото: "Радіо Свобода"

Спочатку машиністці заважала звичка керувати автомобілем, оскільки у метро гальмувати слід руками, а вона, звикнувши до педалей, рефлекторно натискала ногами на підлогу.

"Коли я виходила з поїзда, у мене коліна страшенно нили", — розповіла Катерина.

Із 28 осіб, які навчалися разом із Катериною на курсах машиністів, завершити навчання змогла лише третина, і серед жінок вона залишилася єдиною. Так само вона була єдиною дівчиною на курсі й під час навчання в коледжі в Дніпрі, де здобула освіту інженера-механіка.

"Деякі викладачі були впевнені: "Два курси провчиться — і піде". Але ні, я довчилася до кінця", — зауважила вона.

Найстрашніше у роботі для Катерини

Дівчина розповіла, що найстрашнішим у своїй новій роботі вважає пасажирів, які не дотримуються правил поведінки у метро. Йдеться про тих, хто блокує зачинення дверей або ж намагається відкрити їх самостійно.

Машиністка метро Києва Катерина Єсипчук
Катерина Єсипчук. Фото: "Радіо Свобода"

Подібні вчинки створюють чимало проблем для машиністів. Щонайменше це може спричинити затримку руху.

"Про будь-яке відхилення від графіка доповідають диспетчеру. І якщо воно буде велике, то всіх покарають", — зазначила Катерина.

Машиністка уникає метро у вихідні

Дівчина розповіла, що намагається не бувати в метро як пасажирка. 

Машиністка Катерина Єсипчук
Катерина Єсипчук. Фото: "Радіо Свобода"

"Коли треба кудись поїхати у справах, я шукаю альтернативні шляхи – краще візьму машину або поїду автобусом. Метро – це постійний шум. За цілу зміну роботи машиністкою він трішки набридає. Виходиш на вулицю після роботи – а там так тихо, хоч і гудять машини. Розмовляєш із кимось, а тобі кажуть: "Ну чого ти кричиш?" А я вже звикла, що в метро треба говорити голосно, щоб тебе почули", — каже Катерина.

Відомо, що вона з Мирнограда Донецької області. Наразі за рідне місто Катерини тривають бої. Сімʼя машиністки виїхала звідти, але постійно є спогади.

"Усе-таки це дім. Більшість моїх рідних і знайомих за ним сумують і мають надію, що рано чи пізно повернуться", — додала дівчина.

Нагадаємо, у Київському метрополітені розповіли, кого можуть не допустити до проїзду.

Раніше український дослідник розповів, що на станції метро Позняки є таємний перехід

Київ робота метро жінки метрополітен
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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