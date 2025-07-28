Метро Киева — как 25-летняя уроженка Донецкой области стала машинисткой

Вне смены не ездит — история машинистки метро Киева
В Киеве 25-летняя уроженка Донецкой области Екатерина Есипчук стала машинисткой электропоезда. Ранее эта профессия была запрещена для женщин из-за опасных и вредных условий труда.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Машинистка электропоезда в Киеве
Девушка поделилась, что изучить "пульт управления" сложно ей не было. По ее словам, там не больше кнопок, чем в авто.
Сначала машинистке мешала привычка управлять автомобилем, поскольку в метро тормозить следует руками, а она, привыкнув к педалям, рефлекторно нажимала ногами на пол.
"Когда я выходила из поезда, у меня страшно ныли колени", — рассказала Екатерина.
Из 28 человек, которые учились вместе с Екатериной на курсах машинистов, завершить обучение смогла лишь треть, и среди женщин она осталась единственной. Так же она была единственной девушкой на курсе и во время обучения в колледже в Днепре, где получила образование инженера-механика.
"Некоторые преподаватели были уверены: "Два курса проучится — и уйдет". Но нет, я доучилась до конца", — отметила она.
Самое страшное в работе для Екатерины
Девушка рассказала, что самым страшным в своей новой работе считает пассажиров, которые не соблюдают правила поведения в метро. Речь идет о тех, кто блокирует закрытие дверей или пытается открыть их самостоятельно.
Подобные поступки создают немало проблем для машинистов. По меньшей мере это может вызвать задержку движения.
"О любом отклонении от графика докладывают диспетчеру. И если оно будет большое, то всех накажут", — отметила Екатерина.
Машинистка избегает метро в выходные
Девушка рассказала, что старается не бывать в метро как пассажирка.
"Когда надо куда-то поехать по делам, я ищу альтернативные пути — лучше возьму машину или поеду на автобусе. Метро — это постоянный шум. За целую смену работы машинисткой он немного надоедает. Выходишь на улицу после работы — а там так тихо, хоть и гудят машины. Разговариваешь с кем-то, а тебе говорят: "Ну чего ты кричишь?" А я уже привыкла, что в метро надо говорить громко, чтобы тебя услышали", — говорит Екатерина.
Известно, что она из Мирнограда Донецкой области. Сейчас за родной город Екатерины продолжаются бои. Семья машинистки уехала оттуда, но постоянно есть воспоминания.
"Все-таки это дом. Большинство моих родных и знакомых по нему скучают и надеются, что рано или поздно вернутся", — добавила девушка.
Напомним, в Киевском метрополитене рассказали, кого могут не допустить к проезду.
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