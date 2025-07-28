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Главная Киев Вне смены не ездит — история машинистки метро Киева

Вне смены не ездит — история машинистки метро Киева

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 10:39
Метро Киева — как 25-летняя уроженка Донецкой области стала машинисткой
Екатерина Есипчук. Фото: "Радио Свобода"

В Киеве 25-летняя уроженка Донецкой области Екатерина Есипчук стала машинисткой электропоезда. Ранее эта профессия была запрещена для женщин из-за опасных и вредных условий труда.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Девушка поделилась, что изучить "пульт управления" сложно ей не было. По ее словам, там не больше кнопок, чем в авто.

Катерина Єсипчук
Екатерина Есипчук. Фото: "Радио Свобода"

Сначала машинистке мешала привычка управлять автомобилем, поскольку в метро тормозить следует руками, а она, привыкнув к педалям, рефлекторно нажимала ногами на пол.

"Когда я выходила из поезда, у меня страшно ныли колени", — рассказала Екатерина.

Из 28 человек, которые учились вместе с Екатериной на курсах машинистов, завершить обучение смогла лишь треть, и среди женщин она осталась единственной. Так же она была единственной девушкой на курсе и во время обучения в колледже в Днепре, где получила образование инженера-механика.

"Некоторые преподаватели были уверены: "Два курса проучится — и уйдет". Но нет, я доучилась до конца", — отметила она.

Самое страшное в работе для Екатерины

Девушка рассказала, что самым страшным в своей новой работе считает пассажиров, которые не соблюдают правила поведения в метро. Речь идет о тех, кто блокирует закрытие дверей или пытается открыть их самостоятельно.

Машиністка метро Києва Катерина Єсипчук
Екатерина Есипчук. Фото: "Радио Свобода"

Подобные поступки создают немало проблем для машинистов. По меньшей мере это может вызвать задержку движения.

"О любом отклонении от графика докладывают диспетчеру. И если оно будет большое, то всех накажут", — отметила Екатерина.

Машинистка избегает метро в выходные

Девушка рассказала, что старается не бывать в метро как пассажирка.

Машиністка Катерина Єсипчук
Екатерина Есипчук. Фото: "Радио Свобода"

"Когда надо куда-то поехать по делам, я ищу альтернативные пути — лучше возьму машину или поеду на автобусе. Метро — это постоянный шум. За целую смену работы машинисткой он немного надоедает. Выходишь на улицу после работы — а там так тихо, хоть и гудят машины. Разговариваешь с кем-то, а тебе говорят: "Ну чего ты кричишь?" А я уже привыкла, что в метро надо говорить громко, чтобы тебя услышали", — говорит Екатерина.

Известно, что она из Мирнограда Донецкой области. Сейчас за родной город Екатерины продолжаются бои. Семья машинистки уехала оттуда, но постоянно есть воспоминания.

"Все-таки это дом. Большинство моих родных и знакомых по нему скучают и надеются, что рано или поздно вернутся", — добавила девушка.

Напомним, в Киевском метрополитене рассказали, кого могут не допустить к проезду.

Ранее украинский исследователь рассказал, что на станции метро Позняки есть тайный переход.

Киев работа метро женщины метрополитен
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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