Білоцерківська ТЕЦ — у ДСНС розкрили деталі пожежі

Пожежа на Білоцерківській ТЕЦ — у ДСНС розкрили деталі
Пожежу на Білоцерківській тепловій електростанції, яка виникла 21 травня, вже ліквідували рятувальники. Загорілась градирня для охолодження води, що не діє.
Про це повідомили у ДСНС України.
Пожежа на Білоцерківській ТЕЦ 21 травня
Рятувальники розповіли, що 21 травня трапилась пожежа на Білоцерківській ТЕЦ через загоряння неробочої градирні для охолодження води.
"На цей час пожежу ліквідовано на площі 960 м кв. Над ліквідацією працювало сім одиниць техніки та 32 рятувальники", — розповіла речниця ГУ ДСНС у Київські області Вікторія Рубан.
Як відомо, повідомлення про пожежу надійшло о 12:46. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили на території ТЕЦ два обгорілі тіла. Наразі встановлюються обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі.
Нагадаємо, 21 травня сталася пожежа на території теплоелектроцентралі у Білій Церкві. За попередніми даними, полум'я спалахнуло під час проведення ремонтних робіт.
Також ми писали, що 17 травня в центрі Одеси спалахнула пожежа у двоповерховому житловому будинку. Полум’я охопило 20 квадратних метрів.
Читайте Новини.LIVE!