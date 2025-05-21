Білоцерківська ТЕЦ — у ДСНС розкрили деталі пожежі

Рятувальники гасять пожежу на Білоцерківській ТЕЦ. Фото: ДСНС

Пожежу на Білоцерківській тепловій електростанції, яка виникла 21 травня, вже ліквідували рятувальники. Загорілась градирня для охолодження води, що не діє.

Про це повідомили у ДСНС України.

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Пожежа на Білоцерківській ТЕЦ 21 травня

Рятувальники розповіли, що 21 травня трапилась пожежа на Білоцерківській ТЕЦ через загоряння неробочої градирні для охолодження води.

Ліквідація пожежі на Білоцерківській ТЕЦ. Фото: ДСНС

Пожежа на Білоцерківській ТЕЦ. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежу на Білоцерківській ТЕЦ. Фото: ДСНС

"На цей час пожежу ліквідовано на площі 960 м кв. Над ліквідацією працювало сім одиниць техніки та 32 рятувальники", — розповіла речниця ГУ ДСНС у Київські області Вікторія Рубан.

Як відомо, повідомлення про пожежу надійшло о 12:46. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили на території ТЕЦ два обгорілі тіла. Наразі встановлюються обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі.

Нагадаємо, 21 травня сталася пожежа на території теплоелектроцентралі у Білій Церкві. За попередніми даними, полум'я спалахнуло під час проведення ремонтних робіт.

Також ми писали, що 17 травня в центрі Одеси спалахнула пожежа у двоповерховому житловому будинку. Полум’я охопило 20 квадратних метрів.