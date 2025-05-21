Белоцерковская ТЭЦ — в ГСЧС раскрыли детали пожара

Спасатели тушат пожар на Белоцерковской ТЭЦ. Фото: ГСЧС

Пожар на Белоцерковской тепловой электростанции, который возник 21 мая, уже ликвидировали спасатели. Загорелась недействующая градирня для охлаждения воды.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Реклама

Читайте также:

Пожар на Белоцерковской ТЭЦ 21 мая

Спасатели рассказали, что 21 мая произошел пожар на Белоцерковской ТЭЦ из-за возгорания недействующей градирни для охлаждения воды.

Ликвидация пожара на Белоцерковской ТЭЦ. Фото: ГСЧС

Пожар на Белоцерковской ТЭЦ. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар на Белоцерковской ТЭЦ. Фото: ГСЧС

"В настоящее время пожар ликвидирован на площади 960 м кв. Над ликвидацией работало семь единиц техники и 32 спасателя", — рассказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Как известно, сообщение о пожаре поступило в 12:46. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили на территории ТЭЦ два обгоревших тела. Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели людей и причины возникновения пожара.

Напомним, 21 мая произошел пожар на территории теплоэлектроцентрали в Белой Церкви. По предварительным данным, пламя вспыхнуло во время проведения ремонтных работ.

Также мы писали, что 17 мая в центре Одессы вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. Пламя охватило 20 квадратных метров.