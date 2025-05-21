Белоцерковская ТЭЦ — в ГСЧС раскрыли детали пожара

Пожар на Белоцерковской ТЭЦ — в ГСЧС раскрыли детали
Пожар на Белоцерковской тепловой электростанции, который возник 21 мая, уже ликвидировали спасатели. Загорелась недействующая градирня для охлаждения воды.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Пожар на Белоцерковской ТЭЦ 21 мая
Спасатели рассказали, что 21 мая произошел пожар на Белоцерковской ТЭЦ из-за возгорания недействующей градирни для охлаждения воды.
"В настоящее время пожар ликвидирован на площади 960 м кв. Над ликвидацией работало семь единиц техники и 32 спасателя", — рассказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
Как известно, сообщение о пожаре поступило в 12:46. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили на территории ТЭЦ два обгоревших тела. Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели людей и причины возникновения пожара.
Напомним, 21 мая произошел пожар на территории теплоэлектроцентрали в Белой Церкви. По предварительным данным, пламя вспыхнуло во время проведения ремонтных работ.
Также мы писали, что 17 мая в центре Одессы вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. Пламя охватило 20 квадратных метров.
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