У Білій Церкві горіла ТЕЦ — загинули працівники

Пожежа на Білоцерківській ТЕЦ. Фото: Крокус

У Білій Церкві в середу, 21 травня, сталася пожежа на території теплоелектроцентралі. За попередніми даними, під час проведення ремонтних робіт на об'єкті спалахнуло полум’я, яке швидко поширилося на технічні приміщення.

Про це повідомляє телеканал "Крокус".

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Пожежа на ТЕЦ. Фото: Крокус

На фото, які з'явилися в соцмережах, видно, як вогонь охопив градирню ТЕЦ. Густий чорний дим було видно за десятки кілометрів.

Дим здіймається від пожежі. Фото: Крокус

Як повідомив кореспондент, пожежу на Білоцерківській ТЕЦ вдалося локалізувати, однак без жертв не обійшлося — загинули двоє працівників. Обставини трагедії наразі встановлюються.

На місці працюють слідчо-оперативні групи та представники ДСНС, які з’ясовують причини займання.

Нагадаємо, у Києві місцеві скаржаться на руйнування мосту Патона. В КМДА пояснили, що відбувається з конструкцією.

Також у Києві, в Дарницькому районі, нещодавно стався інцидент — там прорвало трубу.