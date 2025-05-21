У Білій Церкві горіла ТЕЦ — загинули працівники

На Київщині горіла Білоцерківська ТЕЦ — загинули люди
У Білій Церкві в середу, 21 травня, сталася пожежа на території теплоелектроцентралі. За попередніми даними, під час проведення ремонтних робіт на об'єкті спалахнуло полум’я, яке швидко поширилося на технічні приміщення.
Про це повідомляє телеканал "Крокус".
У Білій Церкві горіла ТЕЦ
На фото, які з'явилися в соцмережах, видно, як вогонь охопив градирню ТЕЦ. Густий чорний дим було видно за десятки кілометрів.
Як повідомив кореспондент, пожежу на Білоцерківській ТЕЦ вдалося локалізувати, однак без жертв не обійшлося — загинули двоє працівників. Обставини трагедії наразі встановлюються.
На місці працюють слідчо-оперативні групи та представники ДСНС, які з’ясовують причини займання.
Нагадаємо, у Києві місцеві скаржаться на руйнування мосту Патона. В КМДА пояснили, що відбувається з конструкцією.
Також у Києві, в Дарницькому районі, нещодавно стався інцидент — там прорвало трубу.
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