На Хрещатику у Києві зайнялась електропідстанція — у КМВА пояснили наслідки

Пожежа на електропідстанції — у КМВА повідомили про наслідки
В центрі Києва на Хрещатику рятувальники ліквідували загоряння на електропідстанції. Мешканці кількох будинків залишились без світла.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації (КМВА) у середу, 15 січня.
Наслідки пожежі на електропідстанції
У КМВА зазначили, що пожежу на електропідстанції, яка розташована на вулиці Хрещатик, вдалося загасити.
"Тимчасово без електроенергії залишилися мешканці чотирьох житлових будинків", — йдеться у повідомленні.
Міська влада запевняє, що електроенергію споживачам повернуть орієнтовно протягом чотирьох годин
"Фахівці працюють над відновленням", — підкреслили у КМВА.
Нагадаємо, 15 січня у Києві загорілась електропідстанція. На місці події працювали рятувальні служби.
Також ми писали, що через російський удар по Україні було ведено аварійні відключення електроенергії.
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