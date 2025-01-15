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Пожежа на електропідстанції — у КМВА повідомили про наслідки

15 січня 2025 09:56
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
На Хрещатику у Києві зайнялась електропідстанція — у КМВА пояснили наслідки
Рятувальники гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

В центрі Києва на Хрещатику рятувальники ліквідували загоряння на електропідстанції. Мешканці кількох будинків залишились без світла.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації (КМВА) у середу, 15 січня.

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У КМВА зазначили, що пожежу на електропідстанції, яка розташована на вулиці Хрещатик, вдалося загасити.

"Тимчасово без електроенергії залишилися мешканці чотирьох житлових будинків", — йдеться у повідомленні.

Міська влада запевняє, що електроенергію споживачам повернуть орієнтовно протягом чотирьох годин

"Фахівці працюють над відновленням", — підкреслили у КМВА.

Пожежа на Хрещатику на електропідстанції
Повідомлення КМДА у Telegram

Нагадаємо, 15 січня у Києві загорілась електропідстанція. На місці події працювали рятувальні служби.

Також ми писали, що через російський удар по Україні було ведено аварійні відключення електроенергії.

Київ пожежа ДСНС КМДА Хрещатик

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