На Хрещатику у Києві зайнялась електропідстанція — у КМВА пояснили наслідки

Рятувальники гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

В центрі Києва на Хрещатику рятувальники ліквідували загоряння на електропідстанції. Мешканці кількох будинків залишились без світла.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації (КМВА) у середу, 15 січня.

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У КМВА зазначили, що пожежу на електропідстанції, яка розташована на вулиці Хрещатик, вдалося загасити.

"Тимчасово без електроенергії залишилися мешканці чотирьох житлових будинків", — йдеться у повідомленні.

Міська влада запевняє, що електроенергію споживачам повернуть орієнтовно протягом чотирьох годин

"Фахівці працюють над відновленням", — підкреслили у КМВА.

Повідомлення КМДА у Telegram

Нагадаємо, 15 січня у Києві загорілась електропідстанція. На місці події працювали рятувальні служби.

Також ми писали, що через російський удар по Україні було ведено аварійні відключення електроенергії.