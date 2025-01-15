На Крещатике в Киеве загорелась электроподстанция — в КГВА объяснили последствия

Пожар на электроподстанции — в КГВА сообщили о последствиях
В центре Киева на Крещатике спасатели ликвидировали возгорание на электроподстанции. Жители нескольких домов остались без света.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации (КГВА) в среду, 15 января.
Последствия пожара на электроподстанции
В КГВА отметили, что пожар на электроподстанции, которая расположена на улице Крещатик, удалось потушить.
"Временно без электроэнергии остались жители четырех жилых домов", — говорится в сообщении.
Городские власти уверяют, что электроэнергию потребителям вернут ориентировочно в течение четырех часов
"Специалисты работают над восстановлением", — подчеркнули в КГВА.
Напомним, 15 января в Киеве загорелась электроподстанция. На месте происшествия работали спасательные службы.
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