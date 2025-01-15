На Крещатике в Киеве загорелась электроподстанция — в КГВА объяснили последствия

Спасатели тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

В центре Киева на Крещатике спасатели ликвидировали возгорание на электроподстанции. Жители нескольких домов остались без света.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации (КГВА) в среду, 15 января.

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В КГВА отметили, что пожар на электроподстанции, которая расположена на улице Крещатик, удалось потушить.

"Временно без электроэнергии остались жители четырех жилых домов", — говорится в сообщении.

Городские власти уверяют, что электроэнергию потребителям вернут ориентировочно в течение четырех часов

"Специалисты работают над восстановлением", — подчеркнули в КГВА.

Сообщение КГВА в Telegram

Напомним, 15 января в Киеве загорелась электроподстанция. На месте происшествия работали спасательные службы.

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