Пожежа у багатоповерхівці в Києві — вогнеборці врятували чоловіка

Рятувальники допомагають чоловіку. Фото: ДСНС

У Києві в п'ятницю, 16 лютого, сталася пожежа в багатоповерхівці. Загоряння виникло на балконі в одній із квартир на восьмому поверсі. Під час гасіння вогню пожежники врятували власника квартири та собаку.

Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій України в п'ятницю, 16 лютого.

Пожежа в київській багатоповерхівці

Пожежа виникла у дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Підгірній у столиці 16 лютого. Сталося загоряння на площі 20 кв. м. на балконі однієї з квартир. Вогнеборці ліквідували пожежу на восьмому поверсі та врятували чоловіка.

"Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували власника квартири, 1939 р.н., якого госпіталізовано до лікарні. Також з квартири поверхом вище надзвичайники врятували таксу", — йдеться в повідомленні.

Пожежа в багатоповерхівці. Фото: ДСНС

Рятувальники допомагають чоловіку. Фото: ДСНС

Жінка тримає на руках врятовану таксу. Фото: ДСНС

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва 16 лютого сталася пожежа в одній зі столичних шкіл. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також ми писали про те, що росіяни в ніч проти 15 лютого атакували Полтавську область. Виникла пожежа площею 100 кв. м. на території складського приміщення.