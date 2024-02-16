Пожежа у багатоповерхівці в Києві — вогнеборці врятували чоловіка
У Києві в п'ятницю, 16 лютого, сталася пожежа в багатоповерхівці. Загоряння виникло на балконі в одній із квартир на восьмому поверсі. Під час гасіння вогню пожежники врятували власника квартири та собаку.
Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій України в п'ятницю, 16 лютого.
Пожежа в київській багатоповерхівці
Пожежа виникла у дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Підгірній у столиці 16 лютого. Сталося загоряння на площі 20 кв. м. на балконі однієї з квартир. Вогнеборці ліквідували пожежу на восьмому поверсі та врятували чоловіка.
"Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували власника квартири, 1939 р.н., якого госпіталізовано до лікарні. Також з квартири поверхом вище надзвичайники врятували таксу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва 16 лютого сталася пожежа в одній зі столичних шкіл. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Також ми писали про те, що росіяни в ніч проти 15 лютого атакували Полтавську область. Виникла пожежа площею 100 кв. м. на території складського приміщення.
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