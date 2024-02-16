Пожар в многоэтажке в Киеве — пожарные спасли мужчину

Спасатели помогают мужчине. Фото: ГСЧС

В Киеве в пятницу, 16 февраля, произошел пожар в многоэтажке. Возгорание возникло на балконе в одной из квартир на восьмом этаже. Во время тушения огня пожарные спасли владельца квартиры и собаку.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в пятницу, 16 февраля.

Пожар в киевской многоэтажке

Пожар возник в девятиэтажном жилом доме на улице Подгорной в столице 16 февраля. Произошло возгорание на площади 20 кв. м. на балконе одной из квартир. Пожарные ликвидировали пожар на восьмом этаже и спасли мужчину.

"Во время тушения пожара пожарные спасли владельца квартиры, 1939 г.р., который госпитализирован в больницу. Также из квартиры этажом выше спасатели помогли таксе", — говорится в сообщении.

Пожар в многоэтажке. Фото: ГСЧС

Спасатели помогают мужчине. Фото: ГСЧС

Женщина, держащая на руках спасенную таксу. Фото: ГСЧС

Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Соломенском районе Киева 16 февраля произошел пожар в одной из столичных школ. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также мы писали о том, что россияне в ночь на 15 февраля атаковали Полтавскую область. Возник пожар площадью 100 кв. м. на территории складского помещения.