Пожежа у Дніпровському районі Києва: фоторепортаж Новини.LIVE

Рятувальники на місці пожежі в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сьогодні зранку, 22 вересня, у Києві сталася масштабна пожежа у Дніпровському районі. Рятувальники вже ліквідували вогонь.

Фотокореспондент Новини.LIVE побував на місці події.

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Інформація про загоряння почала поширюватися близько 06:30. Дніпровський район міста був охоплений димом. На місце події прибули пожежники, які вже ліквідували загоряння. Наразі причини пожежі невідомі.

Будівля, в якій сталася пожежа. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Місце пожежі в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рятувальник на місці пожежі в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Будівля, в якій сталася пожежа. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рятувальники на місці пожежі в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Будівля, в якій сталася пожежа. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, у Києві близько 7 ранку 22 вересня сталася пожежа. Горіло у Дніпровському районі столиці.

Також ми писали, що 4 вересня у Святошинському районі столиці сталася сильна пожежа. Внаслідок цього загинула киянка.

Додамо, у Київській області в селі Хотів чоловік намагався самостійно поремонтувати газобалонне обладнання. Внаслідок цього сталась велика пожежа.