Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Пожежа у Дніпровському районі Києва: фоторепортаж Новини.LIVE arrow

Пожежа у Дніпровському районі Києва: фоторепортаж Новини.LIVE

22 вересня 2023 10:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Пожежа у Дніпровському районі Києва: фоторепортаж Новини.LIVE
Рятувальники на місці пожежі в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 22 вересня, у Києві сталася масштабна пожежа у Дніпровському районі. Рятувальники вже ліквідували вогонь.

Фотокореспондент Новини.LIVE побував на місці події.

Читайте також:

Пожежа в Києві

Інформація про загоряння почала поширюватися близько 06:30. Дніпровський район міста був охоплений димом. На місце події прибули пожежники, які вже ліквідували загоряння. Наразі причини пожежі невідомі.

Пожежа в Києві 22 вересня
Будівля, в якій сталася пожежа. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Пожежа в Києві 22 вересня
Місце пожежі в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Пожежа в Києві 22 вересня
Рятувальник на місці пожежі в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Пожежа в Києві 22 вересня
Будівля, в якій сталася пожежа. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Пожежа в Києві 22 вересня
Рятувальники на місці пожежі в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Пожежа в Києві 22 вересня
Будівля, в якій сталася пожежа. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, у Києві близько 7 ранку 22 вересня сталася пожежа. Горіло у Дніпровському районі столиці.

Також ми писали, що 4 вересня у Святошинському районі столиці сталася сильна пожежа. Внаслідок цього загинула киянка.

Додамо, у Київській області в селі Хотів чоловік намагався самостійно поремонтувати газобалонне обладнання. Внаслідок цього сталась велика пожежа.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз