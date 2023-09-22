Пожежа у Дніпровському районі Києва: фоторепортаж Новини.LIVE
Сьогодні зранку, 22 вересня, у Києві сталася масштабна пожежа у Дніпровському районі. Рятувальники вже ліквідували вогонь.
Фотокореспондент Новини.LIVE побував на місці події.
Пожежа в Києві
Інформація про загоряння почала поширюватися близько 06:30. Дніпровський район міста був охоплений димом. На місце події прибули пожежники, які вже ліквідували загоряння. Наразі причини пожежі невідомі.
Нагадаємо, у Києві близько 7 ранку 22 вересня сталася пожежа. Горіло у Дніпровському районі столиці.
Також ми писали, що 4 вересня у Святошинському районі столиці сталася сильна пожежа. Внаслідок цього загинула киянка.
Додамо, у Київській області в селі Хотів чоловік намагався самостійно поремонтувати газобалонне обладнання. Внаслідок цього сталась велика пожежа.