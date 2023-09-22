Пожар в Днепровском районе Киева: фоторепортаж Новини.LIVE

Спасатели на месте пожара в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сегодня утром, 22 сентября, в Киеве произошел масштабный пожар в Днепровском районе. Спасатели уже ликвидировали огонь.

Фотокорреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия.

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Информация о возгорании начала распространяться около 06:30. Днепровский район города был охвачен дымом. На место происшествия прибыли пожарные, которые уже ликвидировали возгорание. Пока причины пожара неизвестны.

Здание, в котором произошел пожар. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Место пожара в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Спасатели на месте пожара в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Здание, в котором произошел пожар. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Спасатели на месте пожара в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Здание, в котором произошел пожар. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в Киеве около 7 утра 22 сентября произошел пожар. Горело в Днепровском районе столицы.

Также мы писали, что 4 сентября в Святошинском районе столицы произошел сильный пожар. В результате погибла киевлянка.

Добавим, в Киевской области в селе Хотов мужчина пытался самостоятельно поремонтировать газобаллонное оборудование. В результате произошел большой пожар.