Пожар в Днепровском районе Киева: фоторепортаж Новини.LIVE
Сегодня утром, 22 сентября, в Киеве произошел масштабный пожар в Днепровском районе. Спасатели уже ликвидировали огонь.
Фотокорреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия.
Пожар в Киеве
Информация о возгорании начала распространяться около 06:30. Днепровский район города был охвачен дымом. На место происшествия прибыли пожарные, которые уже ликвидировали возгорание. Пока причины пожара неизвестны.
Напомним, в Киеве около 7 утра 22 сентября произошел пожар. Горело в Днепровском районе столицы.
Также мы писали, что 4 сентября в Святошинском районе столицы произошел сильный пожар. В результате погибла киевлянка.
Добавим, в Киевской области в селе Хотов мужчина пытался самостоятельно поремонтировать газобаллонное оборудование. В результате произошел большой пожар.