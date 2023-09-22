У Дніпровському районі столиці потужна пожежа, рятувальники вже на місці
22 вересня 2023 07:06
У Дніпровському районі столиці потужна пожежа. Фото: скриншот
У Києві близько 7 ранку, 22 вересня сталася пожежа. Горить у Дніпровському районі столиці.
Про це повідомляють ЗМІ.
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Повідомляється, що горить у у Дніпровському районі столиці. За попередньою інформацією, зайнявся магазин з продажу техніки.
Також відомо, що рятувальники вже працюють на місці. Більше подробиць згодом.
Нагадаємо, 21 вересня, у російській Тулі пролунали потужні вибухи. Внаслідок цього у місті зникла електрика. Також зазначається, що причиною відключення стала нібито аварійна ситуація.