У Києві 2 серпня горів житловий будинок — врятовано двох людей

Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: скриншот

У Києві сталася пожежа у квартирі п'ятиповерхового будинку в Подільському районі. Із задимленого приміщення надзвичайникам вдалося врятувати двох людей.

Про це повідомили в пресслужбі столичного управління ДСНС у Facebook у п'ятницю, 2 серпня.

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"2 серпня о 15:18 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Перемишльській, 8. На місці було встановлено, що загоряння сталося в одній із кімнат квартири на другому поверсі 5-поверхового житлового будинку", — повідомили столичні рятувальники.

В ході гасіння пожежі з квартири на свіже повітря рятувальники вивели двох людей. Госпіталізація мешканцям будинку не знадобилася.

Загоряння ліквідували о 15:53. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.