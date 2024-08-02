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Штрафи до 100 мільйонів та санкції — влада Києва хоче посилити покарання за знищення пам'яток

2 серпня 2024 17:23
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Кличко пропонує жорстко карати за знищення пам'яток — суми штрафів
Зруйнований будинок Сікорського у Києві. Фото: KYIVMAPS
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Київська влада хоче мати ефективні механізми для захисту об’єктів культурної спадщини від недобросовісних власників старовинних будівель. Для цього депутати розробили і зареєстрували відповідний законопроєкт про зміни до Закону України "Про охорону культурної спадщини".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook у п'ятницю, 2 серпня.

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Кличко зазначив, що зареєстрований законопроєкт є необхідним, і важливо, щоб депутати ухвалили його найближчим часом.

Він підкреслив, що зміни до закону допоможуть не тільки Києву, але й іншим містам захистити об’єкти культурної спадщини.

Київський мер додав, що це вже друга ініціатива від столичної влади.

"Минулий законопроєкт, який подавали був ухвалений в 2018 році тільки в першому читанні, депутати до нього так і не повернулися, а потім зняли з реєстрації.  Тому ми знову звернулися із законодавчою ініціативою", — йдеться у повідомленні.

Зруйнована пам'ятка
Занедбаний будинок Міллера у Києві. Фото: Главком

Які зміни пропонують:

  • можливість примусового викупу пам’яток у комунальну власність, якщо власники своїми діями сприяють їх знищенню, процедуру такого викупу
  • збільшення розміру штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини
  • порядок відшкодування шкоди завданої пам’ятці.

Крім того, у законопроєкті пропонується значно збільшити штрафи, оскільки зараз максимальна сума стягнення становить 17000 гривень.

"Пропонується нижню межу штрафних санкцій встановити на рівні 15 млн гривень. А максимальну, або у випадку вчинення правопорушення повторно — на рівні 30-91 млн гривень", — наголосив Кличко.

Зруйнована пам'ятка
Зруйнований будинок Луніна у Києві. Фото:MAPIO

Також запропоновані зміни до інших законів щодо вдосконалення механізмів захисту культурної спадщини та відповідальності за порушення законодавства  про охорону культурної спадщини:

  • розширення переліку складів кримінальних та адміністративних правопорушень, що максимально охоплює негативні практики в цій сфері
  • посилення суворості санкцій за кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини
  • запровадження кримінальної відповідальності за воєнні злочини проти культурної спадщини.

 "Якщо депутатам справді болить ця тема і вони розуміють свою відповідальність теж, то розглянуть і ухвалять зареєстровані законопроекти найближчим часом", — підсумував Кличко.

Віталій Кличко
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