Кличко пропонує жорстко карати за знищення пам'яток — суми штрафів

Зруйнований будинок Сікорського у Києві. Фото: KYIVMAPS

Київська влада хоче мати ефективні механізми для захисту об’єктів культурної спадщини від недобросовісних власників старовинних будівель. Для цього депутати розробили і зареєстрували відповідний законопроєкт про зміни до Закону України "Про охорону культурної спадщини".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook у п'ятницю, 2 серпня.

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Кличко зазначив, що зареєстрований законопроєкт є необхідним, і важливо, щоб депутати ухвалили його найближчим часом.

Він підкреслив, що зміни до закону допоможуть не тільки Києву, але й іншим містам захистити об’єкти культурної спадщини.

Київський мер додав, що це вже друга ініціатива від столичної влади.

"Минулий законопроєкт, який подавали був ухвалений в 2018 році тільки в першому читанні, депутати до нього так і не повернулися, а потім зняли з реєстрації. Тому ми знову звернулися із законодавчою ініціативою", — йдеться у повідомленні.

Занедбаний будинок Міллера у Києві. Фото: Главком

Які зміни пропонують:

можливість примусового викупу пам’яток у комунальну власність, якщо власники своїми діями сприяють їх знищенню, процедуру такого викупу

збільшення розміру штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини

порядок відшкодування шкоди завданої пам’ятці.

Крім того, у законопроєкті пропонується значно збільшити штрафи, оскільки зараз максимальна сума стягнення становить 17000 гривень.

"Пропонується нижню межу штрафних санкцій встановити на рівні 15 млн гривень. А максимальну, або у випадку вчинення правопорушення повторно — на рівні 30-91 млн гривень", — наголосив Кличко.

Зруйнований будинок Луніна у Києві. Фото:MAPIO

Також запропоновані зміни до інших законів щодо вдосконалення механізмів захисту культурної спадщини та відповідальності за порушення законодавства про охорону культурної спадщини:

розширення переліку складів кримінальних та адміністративних правопорушень, що максимально охоплює негативні практики в цій сфері

посилення суворості санкцій за кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини

запровадження кримінальної відповідальності за воєнні злочини проти культурної спадщини.

"Якщо депутатам справді болить ця тема і вони розуміють свою відповідальність теж, то розглянуть і ухвалять зареєстровані законопроекти найближчим часом", — підсумував Кличко.