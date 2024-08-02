В Киеве 2 августа горел жилой дом — спасены два человека

Пожар в пятиэтажке в Киеве — в задымленной квартире оказались два человека
В Киеве произошел пожар в квартире пятиэтажного дома в Подольском районе. Из задымленного помещения спасателям удалось спасти два человека.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГСЧС в Facebook в пятницу, 2 августа.
На пожаре в Киеве спасли два человека
"2 августа в 15:18 поступило сообщение о пожаре на улице Перемышльской, 8. На месте было установлено, что возгорание произошло в одной из комнат квартиры на втором этаже 5-этажного жилого дома", — сообщили столичные спасатели.
В ходе тушения пожара из квартиры на свежий воздух спасатели вывели двух человек. Госпитализация жильцам дома не понадобилась.
Возгорание ликвидировали в 15:53. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
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