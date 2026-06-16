Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Пожежа в Лаврі: рятувальники не допустили вогонь всередину храму

Пожежа в Лаврі: рятувальники не допустили вогонь всередину храму

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 02:30
Пожежа в Лаврі: рятувальники не допустили вогонь всередину храму
Пожежа у лаврі після атаки РФ. Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Речник ДСНС у Києві Павло Петров заявив, що пожежу у Києво-Печерській лаврі вдалося не допустили всередині храму. Вогонь локалізували завдяки 30 одиницям техніки.

Про це він сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Як рятувальники змогли локалізувати пожежу в Лаврі

За словами Павла Петрова, під час пожежі у Лаврі основні зусилля були спрямовані на недопущення вогню всередину будівлю. Вогонь вдалося оперативно локалізувати завдяки швидкому реагуванню та залученню значної кількості техніки.

"Перше, дуже швидко зреагували. І як кажуть працівники самої Лаври, "встигли спіймати вогонь" і не дати йому розповсюдитися далі, ніж покрівля. І особливості в тому, що дуже багато висотної техніки було залучено, як ви бачите на відео — це працюють колінчасті підіймачі. І драбини наші, їх працювало з кожного боку мінімум по 2-3 штуки. Близько 30 одиниць техніки пожежно-рятувальних було залучено саме на гасіння пожежі, і більше 100 рятувальників", — сказав речник ДСНС Києва.

Він додав, що після завершення робіт фахівці зможуть провести детальне обстеження конструкцій храму, щоб оцінити ступінь пошкоджень.

Читайте також:

Як повідомляло Новини.LIVE, в ніч на 15 червня Росія здійснила комбінований удар по Києву. Зокрема, ворог атакував комплекс Києво-Печерської лаври, через що загорівся дах Успенського собору.

Також ми писали, що за словами гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенко, удар по лаврі міг бути здійснений дроном. Він припустив, що безпілотник був оснащений запалювальною сумішшю.

Київ пожежа Києво-Печерська лавра
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації