Пожежа в Лаврі: рятувальники не допустили вогонь всередину храму

Пожежа у лаврі після атаки РФ. Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Речник ДСНС у Києві Павло Петров заявив, що пожежу у Києво-Печерській лаврі вдалося не допустили всередині храму. Вогонь локалізували завдяки 30 одиницям техніки.

Про це він сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Як рятувальники змогли локалізувати пожежу в Лаврі

За словами Павла Петрова, під час пожежі у Лаврі основні зусилля були спрямовані на недопущення вогню всередину будівлю. Вогонь вдалося оперативно локалізувати завдяки швидкому реагуванню та залученню значної кількості техніки.

"Перше, дуже швидко зреагували. І як кажуть працівники самої Лаври, "встигли спіймати вогонь" і не дати йому розповсюдитися далі, ніж покрівля. І особливості в тому, що дуже багато висотної техніки було залучено, як ви бачите на відео — це працюють колінчасті підіймачі. І драбини наші, їх працювало з кожного боку мінімум по 2-3 штуки. Близько 30 одиниць техніки пожежно-рятувальних було залучено саме на гасіння пожежі, і більше 100 рятувальників", — сказав речник ДСНС Києва.

Він додав, що після завершення робіт фахівці зможуть провести детальне обстеження конструкцій храму, щоб оцінити ступінь пошкоджень.

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Як повідомляло Новини.LIVE, в ніч на 15 червня Росія здійснила комбінований удар по Києву. Зокрема, ворог атакував комплекс Києво-Печерської лаври, через що загорівся дах Успенського собору.

Також ми писали, що за словами гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенко, удар по лаврі міг бути здійснений дроном. Він припустив, що безпілотник був оснащений запалювальною сумішшю.