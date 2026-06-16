Пожар в Лавре: спасатели не допустили распространения огня внутрь храма

Пожар в лавре после нападения РФ. Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Павел Петров заявил, что пожар в Киево-Печерской лавре удалось не допустить внутри храма. Огонь локализовали с помощью 30 единиц техники.

Об этом он сказал в эфире Вечер.LIVE.

Как спасатели смогли локализовать пожар в Лавре

По словам Павла Петрова, во время пожара в Лавре основные усилия были направлены на недопущение огня внутрь здания. Огонь удалось оперативно локализовать благодаря быстрому реагированию и привлечению значительного количества техники.

"Во-первых, очень быстро отреагировали. И, как говорят сотрудники самой Лавры, "успели поймать огонь" и не дать ему распространиться дальше, чем крыша. Особенность в том, что было задействовано очень много высотной техники, как вы видите на видео — это работают коленчатые подъемники. И наши лестницы, их работало с каждой стороны минимум по 2-3 штуки. Около 30 единиц пожарно-спасательной техники было задействовано именно на тушении пожара, и более 100 спасателей", — сказал представитель ГСЧС Киева.

Он добавил, что после завершения работ специалисты смогут провести детальное обследование конструкций храма, чтобы оценить степень повреждений.

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Как сообщало Новини.LIVE, в ночь на 15 июня Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В частности, враг атаковал комплекс Киево-Печерской лавры, в результате чего загорелась крыша Успенского собора.

Также мы писали, что, по словам гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко, удар по лавре мог быть нанесен дроном. Он предположил, что беспилотник был оснащен зажигательной смесью.