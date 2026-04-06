Працівник ТЦК на Київщині задекларував золота на 8 млн і тисячі доларів

Дата публікації: 6 квітня 2026 18:52
Працівник ТЦК. Ілюстративне фото: facebook.com/OVKCHUA

Працівник Бучанського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки на Київщині задекларував значні обсяги коштовностей і готівки, які суттєво перевищують його офіційні доходи. Опубліковані дані викликали суспільний інтерес через відсутність пояснень походження таких активів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Економічну правду".

У декларації працівника ТЦК понад 1 кг золота і 35 тис. доларів готівки

Військовослужбовець першого відділу Бучанського районного ТЦК Олег Коломієць вказав у своїй електронній декларації значні заощадження у вигляді дорогоцінних металів.

Згідно з документом, у його власності перебувають золоті злитки на суму 7 млн 700 тис. 300 грн, що за поточними цінами відповідає приблизно 1 кг 74,9 г золота.

Дані з декларації військовослужбовця. Фото: скриншот

Крім цього, у декларації зазначені готівкові кошти, а саме 35 тисяч доларів і 8,5 тисячі євро, які оформлені як спільна власність подружжя.

Також родина задекларувала ювелірні вироби із золота та срібла на загальну суму 778 тис. 826 грн, однак детальний перелік прикрас у документі не наведений.

Дані у декларації працівника ТЦК. Фото: скриншот

Водночас офіційний річний дохід Коломійця становив 366 тис. 398 грн. Основну частину цих коштів він отримав у вигляді заробітної плати під час служби в Київському обласному ТЦК.

У декларації також зазначено, що військовослужбовець користувався державними програмами "Зимова підтримка" та "Національний кешбек".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ексдиректор Департаменту соціальної політики КМДА постане перед судом за шахрайство з інвалідністю. Посадовець роками отримував пенсійні виплати на підставі фальшивих медичних довідок.

Окрім цього, правоохоронці викрили схему фіктивного продажу кукурудзи на 63 млн гривень. Одним із підозрюваних у цій справі є ексміністр Міністерства агропромислового розвитку України, а організацію схеми здійснили на початку року посадовці одного з агропідприємств Київської області.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
