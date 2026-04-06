Работник ТЦК на Киевщине задекларировал золота на 8 млн и тысячи долларов

Работник ТЦК. Иллюстративное фото: facebook.com/OVKCHUA

Работник Бучанского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки на Киевщине задекларировал значительные объемы драгоценностей и наличности, которые существенно превышают его официальные доходы. Опубликованные данные вызвали общественный интерес из-за отсутствия объяснений происхождения таких активов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Экономическую правду".

В декларации работника ТЦК более 1 кг золота и 35 тыс. долларов наличных

Военнослужащий первого отдела Бучанского районного ТЦК Олег Коломиец указал в своей электронной декларации значительные сбережения в виде драгоценных металлов.

Согласно документу, в его собственности находятся золотые слитки на сумму 7 млн 700 тыс. 300 грн, что по текущим ценам соответствует примерно 1 кг 74,9 г золота.

Данные из декларации военнослужащего. Фото: скриншот

Кроме этого, в декларации указаны наличные средства, а именно 35 тысяч долларов и 8,5 тысячи евро, которые оформлены как совместная собственность супругов.

Также семья задекларировала ювелирные изделия из золота и серебра на общую сумму 778 тыс. 826 грн, однако подробный перечень украшений в документе не приведен.

Данные в декларации работника ТЦК. Фото: скриншот

В то же время официальный годовой доход Коломийца составил 366 тыс. 398 грн. Основную часть этих средств он получил в виде заработной платы во время службы в Киевском областном ТЦК.

В декларации также указано, что военнослужащий пользовался государственными программами "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек".

