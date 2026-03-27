У Києві ексміністр зі спільниками фіктивно продав зерно на 63 млн грн

Правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна кукурудзи на 63 мільйони гривень. Встановлено, що одним із підозрюваних є ексміністр Міністерства агропромислового розвитку України. Схему організували на початку року посадовці одного з агропідприємств у Київській області.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко у пʼятницю, 27 березня, передає Новини.LIVE.

Фіктивний продаж зерна

"Організатор схеми — екснардеп та колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України. Співорганізаторами і виконавцями стали директор агропідприємства та його технічний керівник", — розповів Кравченко.

Зловмисники оформили контракт на постачання 7 тисяч тонн зерна врожаю 2025 року. Щоб надати угоді вигляду законної, покупцеві передали фальсифіковані складські квитанції та акти приймання-передачі.

У документах зазначалося, що зерно нібито зберігається на елеваторі продавця в Київській області. Втім перевірка через державні реєстри та із залученням фахівців встановила, що на момент підписання документів продукція на складі була відсутня.

Також встановлено, що підприємство-продавець видало складські документи на понад 130 тис. тонн продукції, що вдвічі перевищує реальну технічну потужність елеватора, що складає 60 тис. тонн.

Потерпілій стороні завдали збитків на 63,7 млн гривень.

"Правоохоронці провели 26 обшуків у Києві та Київській області за місцями проживання фігурантів та за адресами ведення бізнесу. Вилучено фінансову документацію, цифрові носії інформації та транспортні засоби. Під час перевірки елеватора факт відсутності заявленого зерна підтвердився", — зазначив Кравченко.

Трьом учасникам схеми оголосили підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

