Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

Військкоми на ринку у Києві. Фото: телеграм-канал Київ без цензури

В Україні триває загальна військова мобілізація. Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки продовжують роздавати повістки чоловікам у публічних місцях. Цього разу військкоми навідалися до одного з ринків Києва.

Про це повідомляє телеграм-канал Київ без цензури.

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Військкоми відвідали найбільший ринок "Троєщина" у столиці, що знаходиться у Деснянському районі. Очевидці сфотографували працівників ТЦК, які прийшло до ринку, щоб вручити повістки військовозобов'язаним чоловікам.

Військкоми на ринку у Києві. Фото: телеграм-канал Київ без цензури

Нагадаємо, до одного зі столичних тренажерних залів завітали працівники ТЦК. Черговий рейд здійснили з метою пошуку ухилянтів.

Додамо, останнім часом працівників територіального центру комплектування все частіше помічають з рейдами у спортзалах. Однак військкомати мають право роздавати повістки у громадських місцях, а тренажерні зали належать до такої категорії.

Раніше ми писали, що співробітники ТЦК та СП влаштували рейди по ресторанах Кривого Рогу. Також в одному з ресторанів помітили і працівників поліції.