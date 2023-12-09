У столиці працівники ТЦК здійснили новий рейд до спортзалу

Військкоми прийшли до спортзалу у Києві. Фото: Реальний Київ/Telegram

До одного зі столичних тренажерних залів завітали працівники ТЦК. Черговий рейд здійснили з метою пошуку ухилянтів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Реальний Київ".

Читайте також:

Працівники ТЦК ходять по спортзалах Києва

Так, вранці 9 грудня військкоми прийшли з рейдом у спортзал мережі Sport Life в IQ Business Center, що у Печерському районі столиці.

Працівники ТЦК у спортзалі Києва. Фото: Реальний Київ/Telegram

Працівники ТЦК у спортзалі Києва. Фото: Реальний Київ/Telegram

Нагадаємо, що днями на Закарпатті співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки здійснили рейди по тренажерних залах. У ТЦК пояснили, що таким чином нічого не порушують та діють згідно із законами України.

Крім того, працівники ТЦК нагрянули до спортивних залів Львова. За даними місцевих пабліків, вони завітали до ТЦ "Спартак". Там вони побували у "Спортлайфі".

Також ми писали, що спортзали Києва різко опустіли після того, як туди навідались працівники ТЦК. Військкоми намагались вручити повістки чоловікам, втім, як відомо, персонал не пропустив їх всередину залу.